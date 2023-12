Avocado e mango in tavola. Frutta tropicale sempre più presente negli acquisti delle famiglie

La frutta tropicale è sempre più presente nelle abitudini di acquisto degli italiani. Una famiglia su quattro acquista almeno una volta l’anno l’avocado mentre la diffusione del mango coinvolge in media una famiglia su cinque

Avocado e mango, che passione. La frutta tropicale è sempre più presente nelle abitudini di acquisto degli italiani. Una famiglia su quattro acquista almeno una volta l’anno l’avocado mentre la diffusione del mango è inferiore e coinvolge in media negli acquisti circa una famiglia su cinque. Il successo dei due prodotti è testimoniato dalla progressione delle importazioni e dalla crescita degli investimenti nel Sud d’Italia, complice il cambiamento climatico che favorisce l’impianto di varietà tropicali. I dati vengono da un’analisi Ismea che, con i dati Ismea-NIQ, fornisce importanti informazioni sulle abitudini di acquisto di avocado e mango da parte delle famiglie.

Avocado, un frutto di successo

Il successo dell’avocado nel mercato italiano è testimoniato dalla progressione delle importazioni degli ultimi cinque anni: si è passati da circa 20 milioni di kg (al netto delle quantità riesportate) del 2018 a circa 45 milioni di kg del 2022 (+120%). Quest’anno da gennaio a maggio c’è un ulteriore aumento del 4%. La produzione italiana di avocado, solo stimata perché non ci sono dati ufficiali, si aggira intorno a uno o due milioni di kg ed è in aumento anno dopo anno in quanto la coltura rappresenta una buona opportunità di investimento nelle regioni meridionali del Paese.

Una famiglia su quattro acquista avocado almeno una volta l’anno, dicono i dati Ismea-NIQ. Ovvero il coefficiente di penetrazione è del 25%, più alta nelle regioni del Centro e del Nord-est, seguite da quelle del Nord-ovest. Al Sud la penetrazione è molto più bassa. La Distribuzione Moderna concentrare il 95% degli acquisti e il 94% della spesa.

A livello nazionale, il dato medio di acquisto annuo per famiglia di avocado è di 534 grammi. Il dato è più alto nelle regioni del Nord-est (644 grammi) e del Nord-ovest (626 grammi) mentre nelle regioni del Sud Italia è decisamente più basso (334 grammi). L’acquisto medio è più alto per le famiglie più giovani (responsabile degli acquisti nelle fasce d’età 35-44 anni e 45-54 anni). Rispetto alla tipologia di famiglia, si osserva un maggiore acquisto di avocado da parte delle famiglie con genitori di età compresa tra 35 e 54 anni e figli adolescenti. Non emerge una correlazione diretta con la disponibilità economica delle famiglie, anche se le famiglie con bassa disponibilità economica acquistano mediamente meno avocado.

Il mango in tavola

Le importazioni di mango dell’Italia evidenziano il crescente interesse verso questo prodotto; si è passati da 13,5 milioni di kg del 2018 a 18,5 milioni di kg del 2022 (+37%). Al momento la produzione italiana di mango, che è in via di diffusione al Sud Italia, può essere stimata in 300mila kg/anno (non ci sono dati istituzionali). Nei primi cinque mesi del 2023, le importazioni di mango dell’Italia si sono ridotte del 10% rispetto al 2022, confermando il rallentamento registrato nel 2022, -1% rispetto al 2021.

Il coefficiente di penetrazione è del 15% ossia meno di una famiglia su cinque acquista mango almeno una volta l’anno, con una percentuale più alta nelle regioni del Centro e del Nord-ovest, seguite da quelle del Nord-est e del Sud. La Distribuzione Moderna concentrare il 93% degli acquisti e il 91% della spesa.

A livello nazionale, il dato medio annuo di acquisto di mango per famiglia è di 278 grammi. Questo dato è più alto nelle regioni del Nord-ovest (385 grammi). Le regioni del Centro (283 grammi) e Nord Est (247 grammi) mostrano un dato simile. Infine, nelle regioni del Sud Italia l’acquisto medio annuo di mango per famiglia è decisamente più basso (191 grammi).

L’acquisto medio è più alto per le famiglie più grandi di età (responsabile degli acquisti nelle fasce d’età maggiore di 64 anni). Rispetto alla tipologia di famiglia, si osserva un maggiore acquisto di mango da parte di single grandi di età e delle famiglie con genitori di età compresa tra 35 e 54 anni e figli adolescenti. Per il mango emerge una forte correlazione con la disponibilità economica delle famiglie; l’acquisto medio annuo di mango è di gran lunga superiore per le famiglie con disponibilità economica alta rispetto alle famiglie con disponibilità bassa.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!