TopNews. Senato, bloccati i fondi per i Consumatori. Senatori 5stelle contro Di Maio?

Mattinata amara oggi per le associazioni consumatori. Nella X Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato era in calendario l’approvazione del parere positivo allo Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l’anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori.

Sono i fondi delle cosiddette “multe antitrust” che da quasi 20 anni, per una felice intuizione dell’allora ministro Enrico Letta , vengono utilizzate per finanziare progetti di tutela, informazione e assistenza dei consumatori, realizzate dalle associazioni nazionali e regionali, dalle stesse Regioni e da vari altri soggetti come Unioncamere, Università, etc.

Ha dichiarato via tweet la senatrice Teresa Bellanova, capogruppo PD nella Commissione: “In Comm Industria dovevamo votare l’atto del Governo n. 61. Come ha scritto #DiMaio nella lettera che accompagna il provvedimento una questione urgente. Talmente urgente che la maggioranza ha fatto mancare numero legale.”

I senatori grillini quindi non c’erano, perché sembra che vogliano modifiche rispetto alle proposte del ministro, che prevedevano 20 milioni complessivi, di cui 10 milioni alle regioni; 1 milione al microcredito e all’educazione finanziaria, da utilizzare con Ivass, Unioncamere, Banca d’Italia e altri soggetti istituzionali; 5.500.000 per i progetti delle associazioni nazionali riconosciute nel CNCU e infine 3.500.000 per le polizze dormienti. Non si conoscono le precise intenzioni dei senatori 5stelle ma sembra certo che vogliano cambiare la destinazione di una parte di questi fondi, in contrapposizione quindi alle indicazioni dello stesso Di Maio che ha firmato il Decreto.

