Carburanti, prezzi ancora su. La benzina supera i 2 euro al litro

Continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina supera i 2 euro al litro non solo in autostrada

Continua la corsa dei carburanti. I prezzi salgono ancora e la benzina supera i 2 euro al litro in diverse realtà e non solo in modalità servito.

La corsa dei prezzi dei carburanti

La media nazionale dei prezzi in self service della benzina supera quota 1,98 euro/litro, quella del gasolio è a un passo da 1,9 euro/litro, afferma questa mattina Staffetta Online. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, la benzina self service si attesta a 1,982 euro/litro (+8 millesimi), il diesel self service a 1,899 euro/litro (+12).

La benzina servito arriva a 2,114 euro/litro (+6), il diesel servito a 2,033 euro/litro (+11). I prezzi, ancora, sono per il Gpl servito a 0,709 euro/litro (+1), il metano servito a 1,394 euro/kg (invariato), Gnl 1,264 euro/kg.

Assoutenti: in 6 regioni al self il prezzo medio supera i 2 euro al litro

Assoutenti denuncia, oltre ai nuovi rialzi sui prezzi dei carburanti, come in tutta Italia i listini della benzina in modalità self ormai viaggi verso i 2 euro al litro.

“In ben 6 regioni italiane il prezzo medio della verde ha già abbondantemente superato in modalità self la soglia dei 2 euro al litro – afferma Assoutenti – Sulla rete urbana la benzina vola a 2,015 euro al litro nella provincia di Bolzano (era 2,006 euro lo scorso lunedì), 2,013 euro/litro in Liguria (contro 1,996 euro di lunedì scorso), 2,009 euro/litro in Basilicata (1,995 euro lunedì). Sfondano quota 2 euro al litro anche Calabria e Sardegna, con una media di 2,006 euro al litro, e Valle d’Aosta, 2,005 euro al litro”.

«I listini dei carburanti sono fuori controllo e registrano sensibili aumenti giorno dopo giorno – afferma il vicepresidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Alla forte salita delle quotazioni petrolifere si associa una carenza di scorte che potrebbe creare ulteriori distorsioni del mercato. Per questo ribadiamo a gran voce la necessità di un intervento immediato del Governo, che non può più tergiversare e deve operare sulla tassazione, riducendo da subito le accise che gravano su benzina e gasolio sfruttando l’extragettito Iva sui carburanti».

