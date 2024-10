Lotta al falso, il 21 ottobre torna la Settimana Anticontraffazione

“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”. Con uno slogan che rimanda ai danni economici come ai rischi per la salute legati all’acquisto di prodotti falsi e contraffatti, si svolgerà dal 21 al 25 ottobre la nuova edizione della “Settimana Anticontraffazione 2024”, l’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grazie al supporto operativo della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano Brevetti e Marchi, dedicata al contrasto del mercato del falso.

Arrivata alla nona edizione, la Settimana porrà l’attenzione sulle implicazioni della contraffazione e sulle conseguenze dannose sull’economia e la salute e la sicurezza dei consumatori. Ci saranno, durante una serie di incontri, approfondimenti e webinar organizzati per tutta la settimana, esponenti delle istituzioni, esperti di settore nazionali e internazionali, associazioni di imprese, forze dell’ordine, rappresentanti di agenzie di enforcement e piattaforme e-commerce. Per tutta la settimana si rinnoverà inoltre la campagna di comunicazione “Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”.

Anticontraffazione per tutta la settimana

“Attraverso incontri e approfondimenti – spiega una nota del Mimit – l’evento condividerà strategie e strumenti per diffondere una cultura della legalità, difendere il valore dei prodotti originali, tutelare e valorizzare il Made in Italy, promuovere abitudini di acquisto consapevoli e responsabili e, più in generale, sostenere l’economia legale”.

L’evento di apertura della “Settimana” sarà dedicato alla riunione plenaria del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), l’organismo interministeriale presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il coordinamento dei lavori da parte del Viceministro Valentino Valentini, cui partecipano amministrazioni nazionali, forze dell’ordine e associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

Gli altri appuntamenti saranno dedicati al confronto e alla condivisione di alcune tematiche e specifici aspetti del mercato del falso, quali: le azioni delle autorità di enforcement e le attività investigative per reprimere il fenomeno online e offline, l’applicazione delle norme anticontraffazione della Legge Made in Italy (L. n. 206/2023), l’impatto del fenomeno sul sistema produttivo e la condivisione di proposte per contrastarlo, le soluzioni tecnologiche adottate dalle principali piattaforme e-commerce come rimedio alla violazione dei diritti di Proprietà Industriale nel mercato online.

L’evento di chiusura vedrà come target privilegiato i giovani, con la quarta edizione della “Giornata della Lotta alla contraffazione per gli studenti”, organizzata a L’Aquila in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza.

Per favorire la partecipazione del pubblico, anche quest’anno i lavori si svolgeranno in modalità mista ovvero in presenza e in diretta streaming sul canale Youtube dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le modalità di accreditamento in presenza agli eventi e i link per seguire le dirette streaming sono disponibili all’indirizzo https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!