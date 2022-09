Politiche ambientali in Italia, i problemi: rifiuti e inquinamento atmosferico

Quali sono i progressi fatti e le sfide dell’Italia nell’attuazione delle politiche ambientali e delle norme europee? Una scheda riepilogativa sul paese evidenzia progressi e nodi critici dell’Italia. La Commissione europea ha infatti pubblicato il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali, che elabora conclusioni e definisce tendenze comuni a livello dell’UE sulla base di 27 relazioni sui singoli paesi che illustrano lo stato di avanzamento dell’applicazione del diritto ambientale dell’UE.

Nelle schede e nella relazione ci sono dunque le informazioni sul livello di protezione della qualità dell’aria, dell’acqua e della natura che i governi dell’UE offrono ai loro cittadini.

Fra le sfide ambientali dell’Italia, una è che non è stata ancora effettuata la designazione dei siti Natura 2000 per le aree marine.

Altro nodo critico è la gestione dei rifiuti.

«Sebbene l’Italia abbia compiuto alcuni passi avanti in materia di gestione dei rifiuti, continua a pagare sanzioni per il mancato rispetto della normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, per le discariche irregolari e per la gestione dei rifiuti nella regione Campania. Anche i nitrati nell’Italia settentrionale e l’acqua potabile nel Lazio rappresentano problematiche ambientali assolutamente non trascurabili», evidenzia la scheda di sintesi per l’Italia.