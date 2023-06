Vacanze estive 2023, Assoutenti: tariffe alle stelle, anche senza “mezza pensione”

Secondo il dossier di Assoutenti, in base alla località scelta, si può arrivare a spendere fino a 22mila euro per una settimana in una struttura 3 stelle, ad agosto

La “mezza pensione”, ossia colazione e cena inclusa nel pacchetto offerto ai clienti, è un’opzione sempre più difficile da trovare in alcune zone turistiche, e la colazione diventa sempre più spesso un servizio extra a pagamento: è quanto emerge dal dossier sui costi delle vacanze estive 2023, realizzato da Assoutenti.

“Complici l’inflazione alle stelle e il caro-bollette che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni, le vacanze estive 2023 saranno ricordate come le più care di sempre”, afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

“L’Istat ci dice che nell’ultimo periodo i voli nazionali sono rincarati del 43,2% rispetto al 2022, quelli internazionali del 36,6%, i pacchetti vacanza nazionali del 19,2%, mentre le strutture ricettive hanno ritoccato le tariffe in media del +13,7%, con punte del +15,2% per alberghi, motel, pensioni e simili – spiega Truzzi – Analizzando i dati raccolti sul territorio, si scopre però che i costi di una vacanza sono estremamente diversificati sul territorio, e possono raggiungere picchi elevatissimi in determinate località italiane”.

Lo studio di Assoutenti, quindi, ha preso in esame la spesa di una famiglia con due bambini, per un soggiorno di una settimana ad agosto in una struttura a 3 stelle (hotel, B&B, appartamenti): “ne emerge – spiega l’associazione – un cambiamento nelle politiche tariffarie delle strutture ricettive, molte delle quali, forse allo scopo di contenere i costi di gestione, hanno eliminato il regime di “mezza pensione”. Molti esercenti, poi, per rendere più allettanti i prezzi di camere e appartamenti che compaiono sui motori di ricerca e siti specializzati, hanno optato per la colazione come servizio extra a pagamento, i cui costi variano in media dai 7 ai 15 euro a persona al giorno“.

Vacanze stive 2023, traghetti e voli costano caro

Secondo l’analisi di Assoutenti, per andare in vacanza ad agosto una famiglia con 2 bambini spende fino a quasi 1.500 euro di traghetto, più di 800 euro in aereo.

In particolare, la tratta Genova-Palermo in traghetto risulta essere la più cara, con un viaggio andata e ritorno che raggiunge 1.462 euro. Abbiamo, poi, 1.331 euro per il collegamento Civitavecchia-Olbia e 1.030 euro da Livorno ad Olbia. Servono, invece, 1.251 euro da Genova a Porto Torres.

Se si opta per l’aereo, e se si è disposti a partire anche di sera senza limiti di orario, la spesa a famiglia parte da un minimo di 845 euro per la tratta Milano-Brindisi; poi abbiamo un costo di 818 euro per la Milano-Palermo e di 800 euro da Roma a Olbia.

Quanto si spende per l’alloggio?

Dipende dalla località: Sardegna, Sicilia e Costiera amalfitana sono in testa alle località con i listini delle strutture ricettive più alti.

Per quanto riguarda la Sardegna, l’analisi condotta da Assoutenti prende in esame i soggiorni senza mezza pensione: il record spetta a San Teodoro, dove una struttura a 3 stelle per 4 persone costa ad agosto fino a 20.570 euro, battendo Baja Sardinia (tariffa massima 12.054 euro) e Porto Cervo (9.054 euro).

Per Villasimius la spesa varia da un minimo di 798 euro a un massimo di 6.845 euro, Golfo Aranci da 1.231 a 6.350 euro, La Maddalena da 1.209 a 6.720 euro, Alghero da 1.171 a 5.307 euro.

In Sicilia, invece, il record del caro-tariffe spetta a Cefalù, dove una struttura 3 stelle (o equiparata) costa ad agosto fino a 22.343 euro a settimana (senza mezza pensione). Nello stesso periodo, si arriva a spendere 8.718 euro a San Vito Lo Capo, 6.913 euro a Taormina. Molto più economiche Mondello (da 923 a 1.466 euro, Porto Empedocle (a 1.095 a 3.044 euro) e Mazara del Vallo (da 989 a 5.008 euro).

In Campania troviamo, come detto, tariffe altissime nella prestigiosa costiera amalfitana: senza mezza pensione si spendono per un classico 3 stelle dai 4.000 agli 11.920 euro a Positano; fino a 8.358 euro a Sorrento e un massimo di 7.446 euro ad Amalfi. Più conveniente il Cilento: nello stesso periodo, e con colazione e cene incluse, la spesa varia dai 2.422 ai 4.368 euro.

