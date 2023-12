Le tavolate con amici e familiari, se notturne e vivaci, rischiano di essere l’ennesimo casus belli di una nuova rissa col vicino di pianerottolo… Natale in condominio, i consigli per la sopravvivenza a cura dell’Anammi

Natale in condominio, questione di sopravvivenza. I consigli degli amministratori (Foto Brigitte Tohm per Pexels)

Non ci sono solo i rischi delle tavolate in famiglia, belle finché non parte il muso fra parenti che poco si prendono. Le tavolate di Natale fra amici e familiari, se notturne e vivaci, rischiano di essere l’ennesimo casus belli di una nuova rissa col vicino di pianerottolo, quello che non sopportiamo (o viceversa) perché non rispetta mai gli orari del riposo, parcheggia dove più gli aggrada, fa i lavori di casa senza avvertire, sposta mobili in piena notte o cucina pesante all’alba, quando il profumo del caffè viene soppiantato da quello di fritto. Natale in condominio rischia di diventare la rappresentazione epica dell’ennesimo conflitto, perché a Natale siamo tutti più buoni solo col vicino che già ci offre il caffè o ci porta una fetta di torta artigianale – il vicino poco simpatico di solito fa le scale quando noi prendiamo l’ascensore, e viceversa. Natale in condominio è allora oggetto delle “istruzioni per la sopravvivenza” diffuse dall’Anammi, Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili, che propone alcuni consigli pratici per evitare conflitti o risolvere problemi quali i guasti tecnici durante le festività.

«Purtroppo, anche a Natale la vita condominiale può riservare qualche sgradita sorpresa – osserva Giuseppe Bica, presidente dell’associazione – il vicino che protesta per la tombolata a tarda ora, il parcheggio occupato dai parenti della signora al piano di sopra, il guasto domestico che sembra irreparabile perché il tecnico è irreperibile. Insomma, anche durante la festività natalizie, la conflittualità del condominio si fa sentire, magari inasprendo contrasti già esistenti”.

I guasti tecnici, Natale occasione ghiotta

Se la caldaia si deve rompere, si romperà durante le feste. Non è una verità matematica ma spesso è vero che piccoli e grandi guasti si verificano quando è difficile trovare un tecnico che li ripari. Un dramma sotto le feste? In tema di guasti tecnici, a meno che non si tratti di problematiche modeste, l’Anammi consiglia di non improvvisarsi mai vigile del fuoco, elettricista o, in generale, operaio specializzato.

«Non fate gli eroi – avverte il presidente Bica – In caso di pericolo, è bene allontanarsi e dare subito l’allarme». In via preventiva, l’associazione suggerisce di tenere sempre in casa un estintore e di conservare in un luogo sicuro tutti i prodotti a rischio combustione, come l’alcol.

Orari, quello sì che è un problema

Il problema più comune riguarda gli orari. Un tema particolarmente delicato tutto l’anno – chi non ha mai avuto un vicino di condominio che faceva lavori casalinghi in notturna o passava l’aspirapolvere alle sette del mattino? – ma che rischia di acuirsi con cene e pranzi natalizi.

«È festa per tutti – sottolinea Bica – quindi un po’ di sana tolleranza non guasta. Sì dunque alle riunioni familiari anche a in tarda serata, ma che rispettino le normali regole della civile convivenza, evitando, per esempio, urla disumane al tavolo da gioco».

Se si ha intenzione di organizzare una festa in grande stile per San Silvestro, aggiunge l’associazione, il segreto è semplice: avvertire in tempo i vicini, magari scusandosi in anticipo per gli eventuali disagi. «L’ideale sarebbe invitarli – consiglia il presidente dell’Anammi – In questo modo si previene qualsiasi contestazione».

Se l’amministratore va in ferie

E se l’amministratore di condominio è assente per ferie? I condòmini devono saperlo per tempo. Per questo l’Anammi chiede di stilare una comunicazione ad hoc con la lista delle aziende e dei professionisti cui, di norma, ci si rivolge per le riparazioni e la manutenzione degli impianti condominiali, insieme ai loro recapiti. Il tutto dovrà essere affisso nella bacheca condominiale.

«Se l’immobile si avvale di un addetto alla portineria, sarà questi, in caso di bisogno, ad interpellare le ditte interessate, basandosi sull’elenco fornito dal professionista – precisa ancora il presidente Bica – Se invece l’amministratore lavora in uno studio professionale, potrà indicare un referente temporaneo, in grado di aiutare comunque i condòmini».

