Una sanità umana e attenta ai pazienti è possibile. Le esperienze ci sono. Ci sono medici itineranti che raggiungono direttamente i luoghi di cura dei pazienti, ci sono app che permettono di comunicare con le strutture sanitarie e snellire un po’ di burocrazia, ci sono ospedali che diventano anche presidi culturali. Su queste buone pratiche punta Cittadinanzattiva, che spiega: “Il Servizio Sanitario Nazionale è una scelta che merita di essere riconfermata e su cui investire”.

L’occasione è rappresenta dalla Consegna del premio Andrea Alesini promosso da Cittadinanzattiva. Si tratta, spiega l’associazione, di un premio alla sanità che funziona: sei i vincitori e quindici i menzionati nei due ambiti che riguardano “umanizzazione delle cure” e “lotta al fumo di tabacco e promozione di stili di vita salutari”. Quali i vincitori?

Il Dipartimento di oncologia-ematologia dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, l’Azienda USL Modena, il Nuovo Ospedale di Biella, il Dipartimento delle dipendenze – Centro Antifumo Distretto sanitario Tirrenico di Reggio Calabria, l’Azienda Socio Sanitaria (ASST) di Vimercate, la U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale San Martino di Belluno sono le realtà premiate per la XIII edizione del Premio Andrea Alesini, promosso da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato e consegnato oggi a Roma sui temi della umanizzazione delle cure, della lotta al fumo di tabacco e per la promozione di stili di vita salutari.

Sono 257 i progetti arrivati all’associazione per il premio di quest’anno, con la partecipazione di 19 regioni e di progetti realizzati in prevalenza da strutture del territorio, come distretti, dipartimenti prevenzione, strutture residenziali e semi-residenziali, e destinati a persone in situazione di fragilità, persone con patologie croniche o rare, anziani, persone con disabilità, adolescenti, donne, persone con problemi di dipendenza, bambini, migranti.

“A 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale i numerosi progetti giunti da tutta Italia sono una gran bella notizia per la salute dei cittadini e per quella del nostro SSN. Le buone pratiche che premiamo oggi ci dicono chiaramente che “si può fare”, si possono dare risposte concrete ai problemi reali con i quali si misurano i cittadini e alle sfide che ha davanti a sé il nostro servizio sanitario. Il merito va ai tanti professionisti impegnati nel Servizio sanitario e alle organizzazioni civiche che rappresentano un valore sul quale è bene ritornare ad investire seriamente – dice Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva – I progetti vincitori dimostrano che si può garantire equità di accesso alle cure anche nelle aree interne del nostro Paese, razionalizzando veramente l’offerta ospedaliera e avvicinando i servizi alle persone attraverso politiche innovative del personale sanitario. Si possono ammodernare i percorsi di presa in carico delle persone con malattia cronica, si può semplificare la burocrazia inutile facendo girare le informazioni anziché le persone. I servizi sanitari e gli ospedali possono diventare punti di riferimento per le comunità, luoghi di cultura, cura e promozione della salute. È in corso un cambiamento, che va sostenuto, dei professionisti e dei servizi, che mette in evidenza la loro capacità di innovarsi e rimettersi in gioco. Tutto questo è la prova provata che il Servizio Sanitario Nazionale è una scelta che merita di essere riconfermata e su cui investire”.