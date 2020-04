Covid-19, la Conferenza sul clima slitta al 2021

La pandemia da Covid-19 fa rinviare la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. La Cop 26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, era in programma a Glasgow a metà novembre. È slittata al 2021, a data ancora da definire.

Lo ha deciso l’Ufficio delle Nazioni Unite per il clima (UNFCCC) insieme al Regno Unito, che presiedeva la conferenza con la partnership dell’Italia. Salta anche la pre-Cop, organizzata dall’Italia a metà ottobre, che verrà anch’essa rimandata.

«La lotta ai cambiamenti climatici rimane una priorità fondamentale per il Regno Unito e la comunità internazionale», si legge nell’account twitter della Cop26.

#COP26 has been postponed due to #COVID19.

This decision has been taken jointly by the COP Bureau of the @UNFCCC with the UK and partners Italy.

Tackling climate change remains a key priority for the UK and the international community.https://t.co/480CKVV3E1 pic.twitter.com/ugTAXt9iVT

— COP26 (@COP26) April 1, 2020