Farmaci online, è boom di vendite nei primi quattro mesi dell’anno

Gli ordini di farmaci online sono esplosi all’inizio dell’anno. Più 220% rispetto ai primi quattro mesi del 2019. Più 330% ad aprile. Ancora più 110% a maggio.

L’emergenza coronavirus ha spostato i consumatori sull’e-commerce. E questo vale anche per la vendita di farmaci da banco, di farmaci e medicinali online, di integratori e creme, che gli italiani hanno comprato online rivolgendosi al web durante il lockdown.

Un fenomeno fotografato da Farmakom, piattaforma nata nel 2016 per aiutare le farmacie e le parafarmacie nelle vendite online. I dati raccolti sulla sua piattaforma e relativi alla propria clientela non lasciano adito a dubbi.

«L’emergenza Coronavirus ha portato gli italiani ad acquistare sempre di più online, in primis prodotti medicinali e farmaceutici».

Questa tendenza probabilmente proseguirà anche nel prossimo futuro. Tra i dati rilevati da Farmakom il fatto che «gli e-consumer italiani stanno continuando anche ora, a lockdown ormai terminato, ad acquistare farmaci online, in particolare integratori e dispositivi per la protezione individuale».

Farmaci online, il boom degli ordini

Farmakom ha analizzato il trend degli ordini di quest’anno rispetto al 2019. E questo evidenzia la fortissima crescita dell’online, in gran parte per la pandemia. C’è un aumento del 220% rispetto al primo quadrimestre del 2019 e un particolare impatto sul mese di Aprile (+330% rispetto allo stesso mese del 2019). Ancora su del 110% i dati di maggio 2020.

Farmaci online, i più comprati

Quali sono stati i farmaci da banco più acquistati nel primo semestre del 2020? Sempre secondo i dati sulla piattaforma, ai primi tre posti si piazzano l’antistaminico Fexallegra, Enterogermina 4 Miliardi Sospensione Orale, la crema anticellulite Somatoline 0,1%. Seguono le gomme da masticare alla menta per combattere il vizio del fumo Nicorette 4mg, prodotti lassativi e per il raffreddore.

La classifica degli integratori più comprati nello stesso periodo vede al primo posto le compresse per dormire Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli, le capsule molli per controllare i livelli di colesterolo Ezimega Plus e infine Enterelle Plus 24, Novanight e Pilorex.

L’identikit di chi compra online

Chi compra online? Su Farmakom gli acquisti sono fatti soprattutto da cinquantenni e sessantenni, seguiti subito dopo dalla fascia di età dei quarantenni. In fondo alla classifica ci sono i ventenni, probabilmente meno coinvolti nel settore anche per ragioni d’età, e gli over 65 anni, spesso meno tecnologici per rivolgersi all’e-commerce.

Nel canale online Farmakom spicca però la presenza delle donne e una percentuale di giovanissimi che probabilmente fa acquisti per gli altri familiari.

«Analizzando complessivamente gli e-consumer di farmaci è possibile vedere come questi siano nel 42% dei casi uomini e nel 58% dei casi donne – dice la ricerca della piattaforma – Il trend che emerge è che le fasce d’età anagraficamente più anziane vedono una prevalenza di uomini come acquirenti principali. Al contrario, a partire dai nati negli anni sessanta fino ad ora, le donne si dimostrano più propense all’acquisto on line. Con una punta del 73% nel 1970 – 1979. È interessante notare come la maggiore discrepanza tra uomini e donne sia riscontrabile nei giovanissimi (nati negli anni 2000) dove il 78% degli acquisti vengono fatti da maschi e solo il 22% dalla controparte femminile. Non è da escludersi che una fascia così giovane della popolazione aiuti negli acquisti genitori, nonni o parenti, magari meno avvezzi alla tecnologia e a questo tipo di acquisti».

Farmaci online, cosa c’è nel futuro?

Cosa aspettarsi nel prossimo futuro? Secondo la piattaforma, anche nella seconda metà dell’anno gli acquisti di farmaci online, di medicinali e integratori continueranno a crescere rispetto al 2019. Probabilmente si focalizzeranno sui prodotti di stagione, su quelli che servono a fronteggiare raffreddore e influenza, dagli antinfluenzali alla vitamina C e alle prodotti per il sistema immunitario.

Per i responsabili di Farmakom anche il mercato online dei prodotti farmaceutici, come l’e-commerce in generale, è un settore che si muove con fluidità.

«Questo momento ci ha insegnato come le tendenze, anche degli acquisti online, possano cambiare da un giorno all’altro, andando a trasformare in modo notevole il commercio e l’economia italiana. In particolar modo in questo caso, però, si tratta di un cambiamento assolutamente innovativo, che permette a milioni di italiani di ricevere comodamente i farmaci senza ricetta e integratori direttamente sulla porta di casa. Volendo trovare un aspetto positivo di questo periodo, o per lo meno per trarre un insegnamento dalla situazione, possiamo dire che la crisi vissuta ha avvicinato gli italiani alla digitalizzazione, anche del settore sanitario».