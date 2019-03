Giocattoli pericolosi, Ministero Salute: bloccato Googly animali occhi grandi

Giocattoli etichettati male e pericolosi per i più piccoli. Allarme consumatori del Ministero della Salute che ha comunicato il blocco alle dogane del giocattolo Googly animali occhi grandi – Imperial importato Prenatal e proveniente dalla Cina.

Il giocattolo, che si presenta sfuso in vaschette di cartone con l’etichetta allegata al singolo gioco, non è stato ammesso in Italia dall’Ufficio delle Dogane di Piacenza che ha bloccato 1470 pezzi dopo la valutazione negativa dell’Istituto Superiore di Sanità. Come si legge nella notifica, pubblicata online sul sito del Ministero della Salute, il gioco presenta rischi di soffocamento. Gli esami hanno evidenziato una errata destinazione di impiego in relazione all’età.

L’Istituto superiore di sanità ha infatti attribuito al giocattolo la fascia di età inferiore ai 36 mesi, in contrasto con quanto riportato dall’importatore in etichetta(superiore a tre e cinque anni). Si evidenzia – prosegue la notifica – che l’attribuzione di un giocattolo ad una determinata fascia di età, non è atto discrezionale dell’importatore/produttore, ma deve seguire quanto previsto dalle Linee guida CEN ISO /TR 8124 (febbraio 2016) sulla classificazione dei giocattoli. Il giocattolo in particolare non ha superato la prova relativa al distacco piccole parti, prevista appunto dalla norma UNI EN 71:1-2011 per i giocattoli rivolti a bambini sotto i tre anni, pertanto risultando pericoloso per soffocamento. Il ministero Salute ne ha disposto disposto il divieto di vendita in tutta Italia.

Una seconda notifica riguarda un altro gioco, Googly Volley Ball, sempre di marca Imperial Toy, per rischio soffocamento e attribuzione errata della fascia d’età. In questo caso ne sono stati bloccati 972 pezzi.