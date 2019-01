TopNews. Morbillo: epidemie in corso in quattro Paesi Ue. Più di 2500 casi in Italia

Ancora troppi casi di morbillo in Europa. Tra dicembre 2017 e novembre 2018, in tutta Europa sono stati segnalati 12.790 casi di morbillo, di cui il 70% confermato in laboratorio. Il primato spetta alla Francia (2.921), seguita da Grecia (2.634), Italia (2.548), Romania (1.346) e Regno Unito (984). Il 30% delle persone colpite sono stati bambini con meno di 5 anni di età, e il 51% giovani e adulti dai 15 anni in su.

La scarsa copertura vaccinale è tra le principali cause della presenza di vasti focolai epidemici in diversi paesi che erano riusciti ad eliminare o interrompere il contagio. E non mancano i decessi.

Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) segnala epidemie in corso in Romania, Francia, Grecia e Italia e nel 2018 sono state 35 le persone morte a causa del morbillo, di cui 23 in Romania, 7 in Italia, 3 in Francia e 2 in Grecia. A novembre il numero di casi non ha smesso di crescere rispetto a settembre e ottobre scorsi, soprattutto in Polonia e Portogallo.

Complessivamente Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel 2017 solo 4 paesi europei (Ungheria, Portogallo, Slovacchia e Svezia) hanno raggiunto la soglia del 95% di copertura vaccinale con entrambe le dosi.

