Piano liste d’attesa, Cittadinanzattiva: “strumento di lotta a disuguaglianze”

Migliorare la dotazione tecnologica della sanità per superare le differenze regionali e abrogare il superticket sono le misure che devono seguire ora all’approvazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa, che rappresenta uno strumento importante per la lotta alle disuguaglianze in sanità presenti in Italia e fra le regioni. Questo il primo commento di Cittadinanzattiva sul nuovo Piano approvato dal Ministero della Salute. L’associazione promette che vigilerà sulla sua applicazione.

“Siamo davvero soddisfatti per l’approvazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa, che recepisce la gran parte delle nostre richieste e proposte avanzate in sede di Commissione nazionale per la stesura del testo – commenta Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva – Uno strumento importante per la lotta alle disuguaglianze sanitarie nel nostro Paese perché punta a garantire uguali diritti nell’accesso alle prestazioni, indipendentemente dal territorio di residenza, nonché maggiori controlli e trasparenza e meno burocrazia per i cittadini”.

“Per raggiungere tutti i risultati previsti dal Piano – conclude Gaudioso – chiediamo che siano stanziate risorse aggiuntive per migliorare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la strumentazione tecnologica a disposizione dei servizi sanitari che, soprattutto al Sud, appare obsoleta. A queste devono essere affiancate misure necessarie come l’abrogazione del superticket e investimenti concreti per adeguare il personale ai bisogni sanitari dei cittadini”.