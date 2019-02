Sanità, Cittadinanzattiva: presto il documento sulla partecipazione dei cittadini

La partecipazione dei cittadini alle politiche sanitarie non deve rimanere sulla carta. Con questo obiettivo arriva un documento per una partecipazione di qualità dei cittadini alle politiche sanitarie pubbliche, elaborato da esponenti di istituzioni e di organizzazioni civiche, esperti e cittadini durante la “Consultazione sulla partecipazione civica in sanità” promossa da Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionante di Novartis, che si è svolta a Roma il 30 e 31 gennaio.

Il documento, che sarà perfezionato e ampliato, sarà presentato nella sua versione finale in un evento che si svolgerà il prossimo 16 maggio.

Cinque i punti principali sui quali si articola il documento. La pratica partecipativa deve coinvolgere non solo i cittadini organizzati ma anche i singoli, in particolare in ambito socio-sanitario, valorizzando il protagonismo delle comunità; deve usare di più le possibilità offerte dalla rete per potenziare la partecipazione; garantire un cambiamento reale, perché il valore aggiunto della partecipazione non rimanga sulla carta; coinvolgere i cittadini sia nel momento della decisione sia nel momento dell’applicazione delle decisioni e della valutazione dei loro risultati; prevedere comunicazione e trasparenza in ogni fase della partecipazione.

Sostiene Anna Lisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanzattiva: “Si è lavorato insieme soprattutto all’individuazione di un Indice di rischi che compromettono una partecipazione di qualità e di alcune azioni che possono essere messe in campo per minimizzarli. Questo Indice dei rischi e delle azioni di minimizzazione sarà a disposizione delle istituzioni che intendano realizzare pratiche di democrazia partecipativa come una traccia, utile ad affrontare con consapevolezza le dimensioni dell’inclusività, del grado di potere, dell’esito e della rendicontabilità delle pratiche stesse”.