Settimana nazionale della Celiachia: combattere i falsi miti e sensibilizzare sulle fake news

La “Settimana Nazionale della Celiachia” promossa da AIC – Associazione Italiana Celiachia giunge alla sua decima edizione, e torna in tutta Italia dall’11 al 19 maggio 2024.

Questa iniziativa si svolge al fine di sfatare falsi miti e a contrastare fake news attraverso informazione online, screening e consulenze mediche gratuiti, incontri e consigli di dietisti e nutrizionisti, corsi di cucina online e in presenza, laboratori per bambini, convegni e incontri divulgativi. La campagna si compone di un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle persone con celiachia ma non solo; infatti, l’evento è rivolto ad un ampio pubblico per accrescerne l’informazione

La celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l’1% della popolazione generale nel nostro Paese, ma i dati indicano che solo una frazione di coloro che ne soffrono è stata diagnosticata. Secondo il Ministero della Salute, nel 2022 solo il 0,43% della popolazione era diagnosticata, mentre si stima che circa 400.000 persone siano ancora senza diagnosi. Questo sottolinea l’importanza di eventi come la Settimana Nazionale della Celiachia nel fornire informazioni corrette.

Il progetto nelle scuole “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”

Un aspetto significativo di questa campagna è il suo fitto calendario di eventi dedicati alle persone diagnosticate. Particolarmente degna di nota è l’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, che coinvolge le scuole dell’infanzia e della primaria.

Il progetto mira a sensibilizzare non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie e gli insegnanti, sull’importanza di una dieta senza glutine e sui bisogni specifici delle persone celiache, basti pensare che solo nel 2023 sono stati distribuiti oltre 360.000 pasti senza glutine. Distribuendo un menù senza glutine nelle mense scolastiche, si promuove l’inclusione e si combattono pregiudizi e incomprensioni legate alla celiachia.

L’Associazione Italiana Celiachia (AIC) svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questa settimana, lavorando per migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia. Come sottolinea la Presidente di AIC, Rossella Valmarana, “la Settimana Nazionale della Celiachia è per noi uno dei momenti più importanti dell’anno, un’occasione per accendere i riflettori sui falsi miti e sfatare le tante fake news che ruotano intorno alla celiachia, una malattia severa ma ancora troppo sottostimata. Grazie agli eventi e iniziative della Settimana, ci poniamo l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla celiachia perché siamo convinti che solo aumentando la conoscenza e la consapevolezza sia possibile migliorare la qualità della vita delle persone celiache, che è quello per cui AIC lavora e si impegna quotidianamente da 45 anni”.

Parallelamente alla sensibilizzazione, bisogna ricordare anche che durante la Settimana Nazionale della Celiachia si stanno attuando altri importanti progetti pilota, come il programma di screening pediatrico per celiachia e diabete di tipo 1. Questo programma, avviato in Lombardia, Marche, Campania e Sardegna, rappresenta un importante investimento di prevenzione per identificare precocemente le persone a rischio di sviluppare queste malattie nella popolazione pediatrica.

