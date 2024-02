Tuttovaccini, nuova piattaforma dedicata ai cittadini

Promossa da Cittadinanzattiva, Tuttovaccini è il nuovo portale online a disposizione dei cittadini: attraverso questa semplice piattaforma sarà possibile individuare i punti vaccinali più adatti alle esigenze del consumatore, il quale potrà anche essere aggiornato sulle campagne vaccinali della propria regione grazie a indicazioni utili sul tema. Il vademecum con tutti i dettagli è scaricabile online ( https://cittadinanzattiva.it/progetti/16109-tutto-vaccini-dal-vademecum-al-portale-online.html ) mentre il portale sarà online dal 28 febbraio.

Tuttovaccini, le ragioni della piattaforma

L’obiettivo principale della campagna è quello di incrementare l’empowerment e l’adesione vaccinale, a tal proposito, Cittadinanzattiva proporrà un evento dedicato alla presentazione pubblica del progetto, che si terrà il 28 febbraio.

È importante sottolineare come le politiche di gestione sul tema della vaccinazione, diffuse in tutto il territorio italiano abbiano fatto emergere una confusione generale e diversificata inerente alla prevenzione: difficoltà del cittadino nel reperire informazioni, numeri di telefono utili, andando ad evidenziare la mancanza di un punto informativo unico e affidabile. Anche il Nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, uscito ad agosto dello scorso anno, evidenzia criticità quali disomogeneità nell’offerta vaccinale fra le regioni e nella copertura vaccinale, problemi di equità nell’accesso alle vaccinazioni e difficoltà logistiche e organizzative, problemi negli anni già denunciati dall’associazione.

Nel 2022 Cittadinanzattiva aveva reso noti i risultati del Monitoraggio Civico dei Servizi Vaccinali, e presentato la sua Carta della qualità dei Servizi Vaccinali. Da entrambi questi lavori emerge con forza la necessità di un unico luogo dove tutti (cittadini in primis, ma anche operatori ed Istituzioni) possano reperire informazioni chiare e complete sui modelli organizzativi, sulle normative nazionali e locali, sul coinvolgimento di medici, pediatri, farmacie in ambito vaccinale, su come orientarsi nelle scelte in base alla regione di residenza, e tanto altro.

Ecco l’esigenza da cui è nata l’idea di creare un documento che possa orientare correttamente i cittadini, aiutandoli a trovare i punti vaccinali più vicini nella propria regione e tutelandoli all’interno della vastità d’informazioni e procedure diffuse sul tema vaccinazioni.

