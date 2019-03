A maggio Expo Consumatori. Assoutenti: “Manifesto per i 30 anni di Internet”

“Per una crescita felice. Innovazione, sostenibilità, solidarietà”: queste le parole d’ordine di Expo Consumatori, la manifestazione organizzata da Assoutenti in agenda a Roma per tre giorni, dal 9 all’11 maggio, alla Casa del Cinema di Villa Borghese. In vista della kermesse, proprio nei giorni in cui si celebrano i 30 anni del World Wide Web, l’associazione propone di realizzare un manifesto dei consumatori in difesa della privacy. Per una Rete che risponda dunque alle sfide evidenziate dal pioniere Tim Berners-Lee.

“Internet ha trent’anni, ma talvolta sembra dimostrarne il doppio. I consumatori italiani vogliono contribuire a renderlo meno vecchio. Vogliono la sicurezza della privacy. Lo vogliono veder ringiovanito: come in fondo chiede il suo papà Tim Berners Lee”. Così il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, commenta l’iniziativa del creatore del Web, che nel giorno del trentesimo anniversario della nascita di Internet ha lanciato la proposta di un “Contratto per il Web”.

L’obiettivo è semplice: un web per tutti, con più privacy e sicurezza per gli utenti e società meno guidate dai profitti. Per Berners Lee sono già al lavoro in questa direzione “governi, aziende e i cittadini”. “E noi cittadini e utenti italiani siamo pronti a raccogliere l’invito e la sfida”, aggiunge Truzzi, che propone per la prossima edizione di Expo Consumatori 4.0 la compilazione di un manifesto di difesa della privacy informatica. “Abbiamo la responsabilità di assicurarci – prosegue Truzzi – che il web sia riconosciuto come un diritto umano e costruito per il bene pubblico, ha spiegato Berners Lee, noi vogliano contribuire all’educazione dei consumatori e alla rivendicazione dei loro sacrosanti diritti in Rete e nel mondo social”.

Expo Consumatori 4.0 è un’iniziativa lanciata da Assoutenti per guardare al futuro dal punto di vista dei consumatori e di una crescita “felice”, raggiunta con la partecipazione di cittadini liberi e consapevoli.