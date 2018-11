Assicurazioni, Ivass: fra le nuove tendenze le micropolizze via app su smartphone

Nelle nuove tendenze delle assicurazioni ci sono le micropolizze attivabili con un’app direttamente dallo smartphone. Ci si può assicurare per un bisogno circoscritto, come il rischio di ritardo di un viaggio aereo. Oppure si può assicurare lo smartphone, il tablet appena comprato, la lavatrice di ultima generazione. Il lancio di nuovi prodotti assicurativi nei primi sei mesi del 2018 è il focus di un report dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che evidenzia le nuove tendenze sul mercato dei prodotti assicurativi.

Fra i nuovi prodotti immessi sul mercato, il report “Analisi trend offerta prodotti assicurativi – Primo semestre 2018” comprende le micropolizze legate all’instant insurance, “grazie a partnership tra start-up insurtech e compagnie assicurative – si legge nello studio – Attraverso soluzioni tecnologiche che propongono direttamente sullo smartphone del cliente polizze calibrate sulle sue precise esigenze on-demand, è possibile acquistare coperture assicurative che abbracciano vari settori (viaggi, persone, beni, salute e sharing mobility) in modalità pay-per-use”.

Prosegue dunque in Italia la diffusione di micropolizze che, attraverso piattaforme tecnologiche, “propongono direttamente sullo smartphone del cliente delle coperture temporanee, di brevissima durata, calibrate sulle sue precise esigenze nel momento esatto in cui può averne bisogno. Trattasi di offerte di importo contenuto che per semplicità del processo d’acquisto si prestano alla vendita in mobilità”. I primi esempi di questo tipo in Italia, spiega l’Ivass, riguardavano finora soprattutto polizze viaggio e assicurazioni legate ad attività sportive non agonistiche. Ora invece il mercato si sta ampliando. Si affacciano sul mercato servizi assicurativi per elettrodomestici e dispositivi elettronici, dalla lavatrice alla Tv a Led, che offrono assistenza telefonica dedicata, invio di tecnici specializzati, rimborso di eventuali spese se il danno impedisce di rimanere in casa o costringe a un rientro anticipato. E servizi assicurativi per smartphones e tablets che “garantiscono assistenza telefonica, presa e consegna a domicilio del prodotto, riparazione del danno, sostituzione o rimborso in caso di danni irreparabili a seguito di eventi accidentali come cadute, contatto con liquidi, cortocircuiti e fuoco”.

Così esiste in commercio una micropolizza sui voli aerei che assicura contro il ritardo del volo: l’utente che ha già acquistato il biglietto aereo può attivare la copertura entro 15 giorni dalla partenza, una tecnologia blockchain gestisce in autonomia i pagamenti, e l’indennizzo, per quella sola tratta, viene fatto automaticamente appena il sistema registra il ritardo del volo, indipendentemente dalla motivazione.

Nella rc-auto un fenomeno emergente è invece quello delle tariffe “comportamentali” in cui, spiega l’Ivass, “il premio al rinnovo è calcolato sulla base di algoritmi che valutano lo stile di guida pregresso del conducente”, come la percentuale di km percorsi a velocità superiore a quella prevista dal Codice della Strada o il numero di curve affrontate in modo aggressivo.

@sabrybergamini