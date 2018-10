Cancro al seno, torna Frecciarosa: a ottobre la prevenzione viaggia in treno

Frecciarosa torna anche quest’anno. Da oggi e per tutto il mese di ottobre, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e IncontraDonna onlus, il patrocinio del ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria, sostengono il mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno e alla cultura della prevenzione. L’ottava edizione dell’iniziativa che tinge di rosa i convogli di Trenitalia avrà come testimonial Cesare Bocci e Carolyn Smith. Lo scopo è quello di sempre: combattere il tumore al seno, promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare donne e uomini alla cultura della prevenzione.

Dal 2 al 31 ottobre a bordo dei treni Frecce, InterCity e Regionali, medici e volontari di IncontraDonna offriranno gratuitamente visite, consulenze, ecografie e materiale informativo riguardo il tumore del seno, con uno sguardo alla salute di tutta la collettività.

“Anche un viaggio in treno può essere una buona occasione per riflettere sulla nostra salute” ha detto il Ministro della Salute Giulia Grillo (ansa.it), “in quest’ottica abbiamo voluto realizzare con l’Associazione IncontraDonna Onlus e Fs Italiane il Vademecum della Salute, che sarà distribuito ai passeggeri per promuovere la cultura dei corretti stili di vita e dell’adesione ai programmi di screening”. E ha aggiunto: “Vogliamo aggiungere un piccolo, ma utile tassello alla consapevolezza e all’informazione sul modo più semplice per ridurre i rischi di sviluppare tante patologie. Basta poco per correggere cattive abitudini, semplicemente adottando comportamenti salutari, a partire da un’alimentazione corretta, ricca di frutta e verdura e povera di grassi, impegnarsi a svolgere quotidianamente attività fisica, non fumare (o cercare di smettere) e non eccedere con l’alcol”. Il ministro ha anche ricordato l’importanza di aderire ai controlli di screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale: “Le diagnosi precoci consentono di intervenire sulle malattie quando sono ancora in fase iniziale e quindi le possibilità di cura e guarigione sono più alte”.

Attività volte alla prevenzione si svolgeranno anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori di Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Verona Porta Nuova e Salerno.

Questa edizione dedicherà maggiore attenzione alle persone che viaggiano sui treni regionali e al Sud Italia. Per la prima volta, infatti, Frecciarosa arriva in Sardegna sui convogli regionali con visite, ecografie e consulenze, sugli InterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia, e Frecciabianca per Reggio Calabria.

Le ultime sette edizioni del Frecciarosa hanno registrato un importante successo: più di 1.500 consulenze a bordo treno e in stazione, circa 3mila visite senologiche gratuite effettuate e oltre 600mila Vademecum della Salute distribuiti. Oltre 8milioni di viaggiatori Trenitalia in totale intercettati dall’iniziativa.