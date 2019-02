Elezioni europee 2019: gli studenti del Liceo “Francesco Vivona” incontrano Antonio Longo

Nell’ambito del Programma Your Europe, You say, realizzato ogni anno dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) in tutti i Paesi dell’Unione con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, lunedi 25 febbraio alle ore 11, il Liceo Ginnasio Statale “Francesco Vivona” di Roma accoglierà Antonio Longo,consigliere CESE membro del Comitato economico e sociale europeo, per prepararsi alla plenaria dei giovani che si terrà a Bruxelles il 21 e 22 marzo prossimi.

Il Liceo Ginnasio Statale “Francesco Vivona” di Roma è una delle 33 scuole di tutta Europa i cui studenti verranno a Bruxelles nel marzo prossimo per discutere delle loro idee, speranze e aspettative in merito alle imminenti elezioni europee. In tale occasione gli studenti romani esprimeranno in tre proposte le priorità della loro generazione delle quali, a loro avviso, il Parlamento europeo dovrà farsi carico, e il Comitato economico e sociale europeo (CESE) trasmetterà queste proposte ai legislatori europei.

In vista della plenaria di marzo a Bruxelles, Antonio Longo lavorerà insieme agli studenti di 16-18 anni per aiutarli a prepararsi a condividere le loro idee sulle elezioni europee del 2019 e a rispondere ad alcune domande specifiche di cruciale importanza:

• Cosa pensate che si possa fare per aumentare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo?

• Come potremmo rafforzare la democrazia rappresentativa in futuro?

• Oltre alle elezioni del Parlamento europeo, quale altro impegno politico ravvisate e come vi partecipereste?

Nel corso della plenaria YEYS, i partecipanti voteranno su tre proposte di cui il Parlamento europeo dovrà tener conto nella sua campagna per le elezioni europee.

Le scuole che parteciperanno all’iniziativa sono state selezionate mediante sorteggio elettronico. Gli istituti partecipanti saranno in totale 33, ossia uno per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE e dei 5 paesi candidati (Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia). Nel 10º anniversario di YEYS si è registrato un numero record di richieste di partecipazione: ben 1038.

L’iniziativa, denominata Your Europe, Your Say! (La vostra Europa, la vostra opinione!) o semplicemente “YEYS”, è organizzata dal Comitato economico e sociale europeo, portavoce della società civile a livello europeo, ed è l’evento più importante che il Comitato dedica ai giovani.

Con questa iniziativa il CESE mira a garantire che le opinioni, le esperienze e le idee dei più giovani siano prese in considerazione nel processo di definizione delle politiche dell’UE.

Ulteriori informazioni sull’edizione di quest’anno (YEYS2019) sono disponibili sul sito web ufficiale dell’evento ed è inoltre possibile vedere il video dell’edizione dello scorso anno (YEYS 2018).