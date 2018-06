“Io penso positivo” come sottofondo degli europei e del loro rapporto verso l’Unione. Quasi sei cittadini europei su dieci si dichiarano ottimisti sul futuro della Ue, con due comprensibili eccezioni: la Grecia e il Regno Unito. La fiducia nella Ue è in aumento ed è la più alta dall’autunno 2010. Agli europei piacciono alcune politiche fondamentali dell’Unione, come l’eliminazione dei controlli alle frontiere, il calo delle tariffe per le telefonate, il rafforzamento dei diritti dei consumatori. A dirlo è l’Eurobarometro di primavera pubblicato oggi.

Secondo il sondaggio, la maggior parte degli europei ritiene che la situazione economica sia buona ed è ottimista in merito al futuro. La fiducia nell’Unione è in aumento e il sostegno all’Unione economica e monetaria è ai massimi livelli.

Ottimismo per l’economia e sostegno all’euro fra i principali risultati segnalati. Gli europei continuano ad avere un’opinione positiva sullo stato dell’economia europea (50%, +2 punti percentuali rispetto all’autunno 2017, contro il 37% con opinione negativa, -2) e questo è il punteggio più alto dal 2007. Per la prima volta da undici anni le opinioni positive sulla situazione dell’economia nazionale (49%, +1) superano quelle negative (47%, -2) anche se la percezione varia a livello nazionale: il 93% dei cittadini dei Paesi Bassi e del Lussemburgo ritiene che la situazione economica del loro paese sia buona, mentre in Grecia solo il 2% è di questo parere. Il sostegno all’Unione economica e monetaria e all’euro rimane a un livello record: nella zona euro i tre quarti dei rispondenti (74%) sono a favore della moneta unica dell’UE.

Aumenta la fiducia nell’Unione europea, che si attesta al 42%, il livello più alto dall’autunno 2010. I livelli più alti di fiducia ci sono in Lituania (66%), Portogallo e Danimarca (entrambi 57%), e Lussemburgo e Bulgaria (entrambi 56%); in 15 paesi la maggioranza degli intervistati ha fiducia nella Ue; in 19 paesi la fiducia guadagna terreno, mentre diminuisce in sei paesi, soprattutto iin Belgio (47%, -6), Ungheria (44%, -5) e Slovacchia (44%, -4). Il 40% degli europei ha un’immagine positiva dell’UE, il 37% neutra e solo il 21% negativa.

La maggioranza dei cittadini europei, prosegue l’Eurobarometro, si dichiara ottimista in merito al futuro dell’UE (58%). L’ottimismo prevale in tutti gli Stati membri, eccetto due: la Grecia (dove, nonostante un aumento dell’ottimismo di 5 punti percentuali, è “pessimista” il 53% e “ottimista” il 42% degli intervistati) e il Regno Unito (rispettivamente 48% e 43%). Le percentuali più elevate di ottimisti si registrano in Irlanda (84%), Portogallo (71%), Lussemburgo (71%), e Malta, Lituania e Danimarca (70% in tutti e tre i paesi). I valori meno elevati sono quelli di Francia (48%), e Cipro e Italia (entrambi 54%). I risultati più positivi che i cittadini indicano sono la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e la pace fra gli Stati (58% e 54% degli intervistati). Il 70% degli europei si sente cittadino dell’UE e per la prima volta dalla primavera 2010 questa opinione è condivisa dalla maggioranza in tutti gli Stati membri.

Migrazioni e terrorismo sono le principali preoccupazioni degli europei: l’immigrazione è la principale sfida che la Ue deve affrontare per il 38% degli intervistati, che al secondo posto (29%) indicano il terrorismo, e a seguire la situazione economica (18%), lo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (17%) e la disoccupazione (14%).

Gli europei avvertono i benefici delle politiche e dei risultati dell’Unione, evidenzia ancora l’Eurobarometro. Rispetto alla primavera 2014, un maggior numero di cittadini afferma di avere beneficiato di alcune iniziative chiave dell’Unione, come la riduzione o l’eliminazione dei controlli alle frontiere per i viaggi all’estero (53%), il calo delle tariffe per le chiamate da cellulare in un altro paese dell’UE (48%), il rafforzamento dei diritti dei consumatori nell’acquisto di prodotti o servizi in un altro paese dell’UE (37%) o il miglioramento dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo (34%).