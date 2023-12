Expo Consumatori e Villaggio della Sostenibilità: moda e contraffazione, laboratori per i giovani

In occasione dell’evento che vede protagonisti a Napoli “Expo Consumatori” e “Villaggio della Sostenibilità”, al via oggi a Napoli, le associazioni dei consumatori hanno organizzato, assieme al progetto “Ricomincio da tRe”, una serie di iniziative dedicate a giovani e studenti delle scuole della Campania, che proseguiranno fino al 14 dicembre presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli.

La sostenibilità e i progetti per i giovani

“Attraverso laboratori e percorsi espositivi saranno trattati, con un approccio ludico ed esperienziale, aspetti specifici del tema “sostenibilità”, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico partecipante e ribaltare alcuni pregiudizi che da tempo riguardano il consumo sostenibile, ostacolandone lo sviluppo soprattutto tra le fasce di popolazione meno informate – spiegano Assoutenti e Adiconsum – Ci saranno inoltre dei focus sulla pirateria e sulla contraffazione, temi che riguardano da vicino i giovanissimi, sempre più rischio di essere coinvolti nei fenomeni di illegalità sul web, e una vera e propria sfilata di moda interamente realizzata con abiti usati”.

Quali sono dunque gli eventi previsti? Ci saranno l’antro della pirateria e contraffazione, una zona dove sarà possibile comprendere il danno originato dalla pirateria e dai prodotti contraffatti, con esempi classici di queste pratiche scorrette che costano ogni anno al paese miliardi di euro in introiti. Il salone della mobilità sostenibile, in cui i consumatori potranno conoscere meglio mezzi di locomozione alternativi e utili per spostarsi a costi contenuti senza danneggiare l’ambiente. Il Salvadenaro, area dedicata alla sostenibilità finanziaria e alle tematiche del risparmio e contrasto al sovraindebitamento. Il circolo dell’energia, area dedicata alla tematica del risparmio energetico, con informazioni utili su risparmio domestico e sul concetto di comunità energetiche. Il salone del Riuso e della Moda Sostenibile, luogo in cui tutti i beni durevoli, finito un primo ciclo di uso, possono potenzialmente essere riavviati ad un nuovo ciclo attraverso le tecniche del riuso. Qui ad esempio si stimolerà la cittadinanza anche attraverso mostre o sfilate di abiti usati RE-fashioned.

