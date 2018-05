Quale futuro vogliono i cittadini per l’Europa? Questa la domanda che la Commissione europea rivolge agli europei, chiedendo loro di esprimersi sulla direzione futura che la Ue dovrà intraprendere. Oggi dunque, Giornata dell’Europa, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica online in cui chiede a tutti gli europei d’indicare la direzione per l’Unione europea del futuro. La consultazione si iscrive nel più ampio dibattito sul futuro dell’Europa, avviato col Libro Bianco del marzo 2017.

Sostiene il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: “Le elezioni europee sono dietro l’angolo: è il momento di decidere come dovrà essere l’Unione europea a 27. In ogni caso, dovrà essere un’Europa costruita dagli europei. Il sondaggio che lanciamo oggi lo chiede infatti a tutti gli europei: che futuro desideriamo per noi, per i nostri figli, per la nostra Unione? È il momento che gli europei si esprimano, forte e chiaro, sulle questioni che li interessano e sul modo in cui vogliono che siano affrontate dai loro leader.”

Il 5 e 6 maggio la Commissione ha per la prima volta convocato un gruppo di cittadini incaricandolo di redigere la consultazione pubblica: 96 europei si sono riuniti a Bruxelles dove, ospiti del Comitato economico e sociale europeo, hanno redatto, insieme, le 12 domande del sondaggio online. “Si tratta di un esercizio di democrazia partecipativa unico nel suo genere, che pone i cittadini al centro del dibattito sul futuro dell’Europa”, spiega la Commissione, che continuerà ad animare altre iniziative, fra le quali dibattiti pubblici interattivi (ne sono previsti circa 500 da oggi a maggio 2019) insieme ai dialoghi con i cittadini organizzati dai diversi governi nazionali.

La consultazione online rimarrà aperta fino al vertice di Sibiu, fissato per il 9 maggio 2019. Sul processo inaugurato con il Libro bianco la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione intermedia in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2018. La relazione finale sarà presentata al primo vertice dell’UE a 27 che si terrà a Sibiu, in Romania, il 9 maggio 2019, ossia poche settimane prima delle elezioni europee.