Life120, Medici contro Panzironi: “Non si gioca con la salute delle persone”

I medici contro l’ultima uscita di Adriano Panzironi e il suo evento “Life120” in calendario a Roma. I cartelloni per le strade della Capitale da giorni annunciano la “convention” per il 30 giugno, al Palazzo dello Sport. Qualche giorno fa sul caso si era scagliato Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, presidente eletto della World Federation of Public Health Associations, che ha parlato espressamente di “roba da Far West”. Contro l’evento anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.

Aveva sferzato Ricciardi: “Mi sembra l’ennesimo capitolo delle varie saghe: Di Bella, Stamina, siero Bonifacio in cui perlomeno però li c’era qualcuno che era laureato in discipline scientifiche. Nel caso di Stamina no. Era uno psicologo. In questo caso non c’è neanche quello: c’è un giornalista che non so in cosa sia laureato che dice che farà arrivare tutti i cittadini a vivere 120 anni attraverso una serie di cose che vende lui. È roba da Far West“.

L’evento è quello organizzato a fine mese da Adriano Panzironi, il giornalista autore di “Life 120”, un regime alimentare e a base di integratori, da lui commercializzati, che promette di far vivere sino a 120 anni e di curare molte patologie fra cui addirittura l’Alzheimer. Ovviamente senza alcun supporto scientifico. Per inquadrare la vicenda, basti pensare che a ottobre 2018 il sito Internet Life120.it e la trasmissione televisiva “Il cerca salute” sono stati multati dall’Antitrust, insieme alla società Welcome Time Elevator S.r.l. e a Adriano Panzironi, per 426 mila euro per pubblicità ingannevole sugli integratori alimentari, presentati come idonei a determinare o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico, e per le modalità non trasparenti di promozione. A marzo di quest’anno, poi, una multa è arrivata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha sanzionato la trasmissione “Il cerca salute” per la diffusione di informazioni pubblicitarie che possono mettere in pericolo la salute di chi ascolta. Fa disinformazione nutrizionale ed è basata su un metodo, il famigerato Life 120, che non si basa su alcuna evidenza scientifica e che nega la scienza affermata: così l’Agcom. Panzironi è finito anche nel mirino del Ministro della Salute Giulia Grillo che a dicembre lo aveva segnalato anche lei all’Agcom e aveva chiesto “Basta Panzironate”.

L’ultimo evento pubblicizzato a Roma solleva la protesta anche della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). “La tutela della salute dei cittadini da parte dello Stato passa anche attraverso un uso non distorto delle informazioni: per questo abbiamo subito segnalato l’evento ‘Life120live”, in programma a Roma il 30 giugno, alle autorità competenti. Non si può strumentalizzare la scienza medica per sostenere false speranze. Non si può giocare con la salute delle persone, specie se questo porta ad abbandonare le terapie per seguire un’illusione”. Così il presidente FNOMCeO Filippo Anelli.

“La scienza, e, nello specifico, la medicina, si fondano su analisi di dati validati da conferenze di consenso, che vedono attorno ad un tavolo i migliori esperti al mondo rispetto ad ogni singolo argomento. Il medico, in virtù del suo sapere acquisito attraverso percorsi formativi validati, è l’unico cui la legge riconosce le competenze per garantire, attraverso l’anamnesi, la diagnosi, la prescrizione e la terapia, la tutela della salute dei cittadini” continua Anelli.

“Questo ruolo non può essere improvvisato, né ricoperto se non da professionisti della salute, che hanno le competenze per curare con sicurezza ed efficacia – conclude Anelli -. Un ruolo talmente importante al punto che è ancora più grave quando è un medico a tradire il suo Giuramento e il suo Codice, sostenendo false notizie. Per questo abbiamo più volte segnalato le teorie e l’agire del giornalista Panzironi ai Nas e ai ministeri competenti e i colleghi medici che intervengono, a fini promozionali, nelle trasmissioni su canali di sua proprietà, agli Ordini d’iscrizione. Ora ci appelliamo ai cittadini, perché cum grano salis sappiano distinguere la relazione di cura con il proprio medico da facili e pericolose seduzioni, tanto più odiose quando giocano sulla fragilità che deriva dalla malattia”.

Anche il sito contro le fake news di FNOMCeO ha dedicato una scheda a Life 120 e alla sua idea di eliminare i carboidrati e di assumere costosi integratori. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, uno dei migliori modelli alimentari al mondo è la dieta mediterranea (58-60% delle calorie da carboidrati) insieme ad altri stili alimentari (non quello di Panzironi, ovviamente). Secondo le linee guida per una sana alimentazione diffuse nel 2018 dal Ministero della Salute, si raccomanda di consumare più cereali, legumi, ortaggi e frutta perché apportano carboidrati ma anche vitamine, minerali e altre sostanze di grande utilità per una buona salute; di limitare la quantità di grassi e di zuccheri e di prestare attenzione alla qualità degli alimenti; di utilizzare poco sale; e soprattutto di variare spesso le scelte a tavola.