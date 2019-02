Ministero Salute: allarme consumatori su bambola Girl Vogue per ftalati

Allarme consumatori per la bambola Girl Vogue made in China. Il Ministero della Salute ha segnalato possibili danni al sistema riproduttivo causato dalla presenza di ftalati. E ha così disposto il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo per la bambola. L’allarme consumatori su questo giocattolo è pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Si tratta di una bambola Girl Vogue, prezzo non disponibile, di origine cinese, (Modello 738 Lotto1702141711codice a barre 8033765728607) venduta in scatola di cartone.

Nome, indirizzo e dati del produttore e dell’esportatore non sono disponibili. Le analisi fatte hanno segnalato un rischio chimico: possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza di ftalati. Le analisi fatte da un laboratorio di Desio hanno documentato la non conformità al Regolamento REACH per la presenza di ftalati. E anche quelle ripetute dall’Istituto superiore di sanità hanno riscontrato la non conformità ai requisiti del decreto legislativo 11 aprile 2011 n 54 (recepimento Direttiva sicurezza giocattoli) relativamente al limite di Dibutil ftalato (DBP) e del di (2-etil) ftalato (DEHP).