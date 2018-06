Ancora niente sconti per gli automobilisti che montano la scatola nera. Per questo Konsumer Italia ha scritto al Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio perché sia emanato al più presto il decreto attuativo della legge. Gli sconti sull’rc auto dovrebbero partire a luglio ma, senza questo provvedimento, rischiano di rimanere sulla carta. Mentre molti automobilisti, soprattutto al Sud, sono già dotati di apparecchiature di geolocalizzazione.

“La legge 124 sulla concorrenza (e il successivo regolamento Ivass 37/2018 che ne disciplina le modalità) stabilisce che gli assicurati muniti di apparecchiature di geolocalizzazione, come le scatole nere, abbiano diritto ad uno sconto sul premio assicurativo per l’ RC auto, sconto che le compagnie sono obbligate a riconoscere – spiega Konsumer – Il regolamento dell’Ivass, che entrerà in vigore a luglio, rischia però di non concretizzarsi nei vantaggi tariffari suddetti, dal momento che non è stato varato l’apposito Decreto attuativo da parte dei Ministeri dei Trasporti e dello Sviluppo Economico”.

“Il Decreto, atteso da più di un anno, doveva essere emanato entro sei mesi dall’approvazione della legge – commenta Giampaolo Petri, capo settore assicurativo Konsumer – Esso è finalizzato a regolare la disciplina degli standard minimi e dell’interoperabilità delle scatole nere, onde evitare che le diverse compagnie assicurative non riconoscano gli apparecchi precedentemente montati dagli assicurati. Tuttavia, in mancanza di questo, i principi stabiliti dalla legge 124 rischiano di rimanere lettera morta”. Molti cittadini però hanno già montato le scatole nere, sperando in uno sconto nelle tariffe. “Ciò è accaduto soprattutto al sud, dove in alcune province come Napoli e Caserta ben il 50% dei veicoli è dotato di apparecchiature di geolocalizzazione – aggiunge Vincenzo Ferrante, vice presidente Konsumer Italia -, conseguenza di una colpevole discriminazione territoriale perpetrata per anni a danno di intere popolazioni, da noi più volte denunciata”. Per questo l’associazione ha scritto al ministro Di Maio perché il decreto attuativo su standard e portabilità delle scatole nere sia attuato al più presto e gli automobilisti virtuosi possano usufruire degli sconti tariffari previsti dalla legge.