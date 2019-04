Tatuaggi, Ministero Salute: rosso, giallo, arancione e nerofumo i colori più a rischio

Rosso, giallo, arancione e nerofumo: sono i pigmenti per tatuaggi più a rischio secondo il Ministero della Salute. I campionamenti e i controlli fatti evidenziano il rischio che deriva dalla presenza di ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici, le due sostanze più cercate nei coloranti per tattoo. “L’Italia è all’avanguardia rispetto agli altri Paesi Europei nel settore del monitoraggio e controllo dei pigmenti per tatuaggi”. Così il Ministero della Salute dopo una serie di richiami di pigmenti per tattoo, per rischio chimico e cancerogeno.

Lo scorso anno il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) ha fatto oltre cento campionamenti presso i tatuatori. “Le sostanze indagate sono in particolare ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici. I dati in nostro possesso – spiega il Ministero della Salute – indicano una quota non trascurabile di tatuaggi non conformi per presenza di ammine aromatiche: questo dimostra che l’indagine condotta dal ministero della Salute è mirata e basata su un attento esame della letteratura scientifica: sappiamo infatti quali sono i colori e Color Index a maggior rischio e, quindi, quali indagare. Per questo motivo la scelta degli inchiostri da prelevare si è orientata prioritariamente verso le tonalità rosse, gialle e arancioni e ha compreso anche gli inchiostri con pigmenti azoici in generale”.

Questi ultimi, prosegue il Ministero, possono essere individuati in etichetta attraverso il Color Index (codice a 5/6 cifre preceduto dalle lettere CI): gli azo-pigmenti hanno i Color Index compresi nell’intervallo che va dal numero 11000 al numero 29999 (es. CI 12475 = pigmento azoico). Per quanto riguarda la ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, anche essi cancerogeni, gli inchiostri più a rischio sono quelli contenenti nerofumo (neri, grigi, argento), in particolare quelli nei quali in etichetta viene indicato come Color Index 77266.

Fra il 21 e il 28 marzo il Ministero della Salute ha richiamato una serie di tatuaggi perché contengono sostanze cancerogene o provocano allergie. Si chiamano Great Wall Yellow, Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light, Blue Iris e vengono tutti dagli Stati Uniti, tranne uno di provenienza ignota.