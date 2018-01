Nel 2017 risultano puntali 9 treni regionali su 10. La regolarità delle corse raggiunge il 98,9% e la tendenza positiva risulta confermata dal giudizio dei clienti: oltre l’80% si dichiara soddisfatto del viaggio nel suo complesso. È quanto sostiene Trenitalia, per la quale nel 2017 crescono puntualità e regolarità dei treni regionali. “La puntualità delle corse regionali, registrata nel 2017, è pari al 90,2%, la regolarità raggiunge il 98,9%”, sostiene l’azienda.

Si legge in una nota: “Il 2017 si chiude con 9 treni regionali su 10 arrivati a destino puntuali e comunque non oltre i 5 minuti dall’orario previsto; un miglioramento di 4 punti percentuali rispetto al 2014. La regolarità delle corse raggiunge il 98,9%, con cancellazioni totali ridotte all’1,1% e inferiori allo 0,4% per cause imputabili a Trenitalia. Cancellazioni più che dimezzate rispetto a quattro anni fa”. Il giudizio dei clienti è complessivamente positivo: nell’ultima indagine l’83,2% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, facendo salire la media del periodo da gennaio a novembre dal 76,1% del 2015 all’82,7% del 2017, con una crescita in due anni di 6,6 punti percentuali. Per Trenitalia, superiore alla media risulta l’arrivo in orario dei treni del mattino: nella fascia oraria dalle 6 alle 10 risulta puntuale il 92% delle corse, in linea con lo scorso anno.

Spiega ancora Trenitalia: “Sono indici che, considerando le sole cancellazioni (meno dello 0,4%) e ritardi (2,9%) imputabili direttamente a Trenitalia, salgono oltre il 99,6% come regolarità e 97,1% per la puntualità, a dimostrazione che la macchina industriale e organizzativa di Trenitalia sta confermando la sua positiva evoluzione. Il bilancio del 2017 tiene conto del volume di servizi prodotti in tutt’Italia, pari a un milione e 930.014 treni circolati in tutte le Regioni e Province Autonome dove Trenitalia gestisce il servizio, percorrendo complessivamente 155 milioni e 250.085 km con 451 milioni e 56.796 passeggeri saliti a bordo, in crescita dello 0,5% rispetto al 2016”.

I dati ripartiti per regione indicano che le percentuali più alte di puntualità si registrano in Friuli Venezia Giulia, con il 94,7% dei treni puntuali, a seguire la Provincia Autonoma di Bolzano, con il 94,1%, l’Abruzzo con il 93,5%, la Provincia Autonoma di Trento con il 93%, poi il Veneto 92,6%, le Marche 92,1%, il Lazio 91,9%, la Toscana 90,8 e la Valle d’Aosta 90,5%. Per quanto riguarda la regolarità del servizio, invece, sul podio salgono la Provincia Autonoma di Trento, le Marche e l’Umbria con appena lo 0,4% delle cancellazioni.