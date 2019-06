Codici: con Acquirente Unico la Rete è ancora più Plus

La Rete Plus continua a crescere. Il progetto lanciato dalle associazioni Aeci, Aiace, Codici e Konsumer ha compiuto un altro passo avanti con il corso “La tutela del consumatore – Energia e Ambiente”, tenutosi ieri pomeriggio a Roma presso la sede nazionale di Codici.Dopo aver affrontato il tema del consumatore-contribuente nella precedente iniziativa di gennaio, questa volta l’attenzione si è concentrata sui servizi di elettricità, gas e idrico.

Particolarmente interessante il capitolo dedicato all’attività dello Sportello per il consumatore, istituto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e gestito in collaborazione con Acquirente Uncio, che fornisce informazioni ed assistenza ai clienti finali e ai consumatori produttori di energia elettrica e gas ed agli utenti del servizio idrico integrato. Grazie agli interventi dei partecipanti, sia quelli presenti in aula che quelli collegati via Skype, sono state toccate diverse situazioni critiche che si presentano di fronte ai consumatori ed alle associazioni che li tutelano.

“Un’iniziativa veramente interessante ed importante”, commenta il Segretario Nazionale di Codici. Ivano Giacomelli, “con questo corso i nostri associati hanno potuto ampliare il loro bagaglio già ricco di esperienza. Ringraziamo Acquirente Unico per la partecipazione e siamo intenzionati a portare avanti questa collaborazione veramente preziosa. Organizzeremo altri corsi per garantire ai consumatori sportelli sempre più specializzati e qualificati in tutta Italia”.