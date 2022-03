Caro energia elettrica: come abbattere i costi in bolletta

Con i prezzi alle stelle dell’energia elettrica, sono moltissimi ormai gli italiani che si chiedono in che modo risparmiare perché la situazione sta diventando davvero insostenibile. Gli aumenti che hanno interessato tutte le famiglie da inizio 2022 hanno assunto proporzioni spaventose e sembra che le cose non miglioreranno, almeno non nei prossimi mesi. È necessario correre ai ripari dunque, perché le famiglie italiane rischiano di trovarsi davvero in affanno per via del caro energia, che va a sommarsi con quello del gas.

Vediamo allora insieme come abbattere i costi in bolletta per evitare di dover sostenere spese esagerate.

Scegliere un’offerta del mercato libero

Come evidenzia la nuova indagine dell’Osservatorio Tariffe di Segugio.it, i maggiori rincari riguardano le offerte luce casa del regime di maggior tutela. Certo, il costo della materia prima è aumentato per tutti, ma scegliendo di aderire al Mercato Libero è sicuramente possibile abbattere le spese in modo significativo. Questo vale soprattutto per coloro che vivono nel Nord Italia e in particolare per i residenti in Trentino, Veneto e Lombardia che hanno la possibilità di risparmiare in media 94 euro annui passando dal regime di maggior tutela al Mercato Libero.

Prestare attenzione alle fasce orarie

Per evitare bollette alle stelle, conviene prestare molta attenzione anche alle fasce orarie. I clienti che infatti hanno un contratto con tariffe biorarie devono ricordare che utilizzando elettrodomestici e tenendo le luci accese nell’arco della giornata si va ad incidere in modo importante sulla spesa finale. Occorre dunque prestare attenzione: cercare di limitare i consumi in determinati momenti ossia dopo le 19.00.

Sostituire gli elettrodomestici datati

Anche se a molti può sembrare poco vantaggioso per gli evidenti costi iniziali, sostituire gli elettrodomestici ormai datati permette di abbattere in modo considerevole i costi nella bolletta della luce. Il prezzo della materia energia è infatti aumentato in modo vertiginoso e purtroppo non possiamo attenderci che la situazione migliori, almeno non nei prossimi mesi. Vale dunque la pena adottare strategie a lungo termine, come appunto la sostituzione degli elettrodomestici di classe energetica ormai troppo bassa. Consumano più del doppio rispetto a quelli di classe A+++ e la spesa iniziale per il loro acquisto, in questo particolare periodo storico, si riesce ad ammortizzare nel giro di pochissimo tempo.

Evitare l’uso di condizionatori e fornelletti elettrici

Naturalmente, per evitare che la situazione diventi insostenibile e che i costi in bolletta siano eccessivamente alti bisogna anche prestare attenzione ai dispositivi elettrici che si utilizzano quotidianamente. Condizionatori e fornelletti sarebbero ad esempio da evitare il più possibile in questo periodo e lo stesso si può dire del classico forno elettrico, che consuma una quantità considerevole di energia. Come ormai sappiamo, per quanto il Governo possa intervenire riducendo le imposte è il costo stesso della materia prima che è salito alle stelle e su questo poco si può fare per il momento. L’unica è adottare delle strategie che consentano di ridurre al minimo i consumi, in modo da evitare di trovarsi con delle bollette alle stelle e costi insostenibili.

