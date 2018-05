Tra venti giorni sarà pronto il Libro Bianco per l’innovazione per il nuovo Governo: questa la promessa che arriva dagli organizzatori del Forum PA concluso ieri a Roma. Sono stati tre giorni di partecipazione da parte di rappresentanti della PA centrale e locale, operatori qualificati e dirigenti delle principali aziende tecnologiche. Al centro del confronto ci sono stati temi strategici per l’agenda del Paese e per lo sviluppo del digitale. “Come esito dei lavori di Forum PA 2018, tra venti giorni realizzeremo un “Libro Bianco per l’innovazione” che sarà messo a disposizione del governo”, affermano da Forum PA.

“Forum PA 2018 è stato un grande momento di lavoro collaborativo e aperto, da cui sono emersi alcuni messaggi chiave che saranno contenuti e approfonditi nel Libro Bianco per l’innovazione per il governo – dice Carlo Mochi Sismondi, presidente del Forum PA – È necessario che la politica si impossessi di una visione organica del futuro, in grado di guidare l’Italia a un progetto di Paese verso il 2030, compatibile con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Per questo è necessario immaginare e progettare una PA rinnovata e aperta alla collaborazione con i territori, le imprese, le istituzioni. L’innovazione digitale rappresenta non un settore o una politica specifica, ma l’unica vera piattaforma abilitante”.

“Serve un Ministro del futuro – ha sottolineato Gianni Dominici, direttore generale Forum PA – a cui affidare la costruzione di un progetto di futuro condiviso e partecipato per orientare le scelte di singoli, famiglie e aziende verso uno traguardo comune. L’unico modo per valorizzare le energie vitali del nostro paese è lavorare insieme sugli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli. Un ruolo fondamentale spetta ai processi di Digital Transformation che devono investire trasversalmente tutte le attività del paese: non possiamo continuare ad essere il fanalino di coda dell’Europa tecnologica, come dimostra l’indicatore DESI (Digital Economy and Society Index)”.