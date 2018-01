Lo sappiamo fin troppo bene e lo proviamo ogni giorno sulla nostra pelle: il mercato del lavoro è cambiato. Il posto fisso è solo un miraggio e, i giovani che stanno costruendo le fondamenta del loro futuro sanno di dover essere creativi, coraggiosi e innovativi. Ebbene sì: il futuro è della libera professione e, a dirla tutta, non sembra fare più così paura.

Se c’è una cosa che noi italiani sappiamo fare bene è arrangiarci e adattarci alle situazioni complicate, infatti, nonostante la crisi, il settore dei liberi professionisti è l’unico comparto che continua a crescere. Il Rapporto 2017 di Confprofessioni è chiaro: siamo il paese con il maggior numero di liberi professionisti in Europa (1,3 milioni di professionisti), tutti consapevoli di dover cavalcare la grande opportunità offerta da questo momento storico: il web.

Senza una presenza online non esisti, ma come è possibile riuscire davvero a gestire tutto? Lavoro, clienti, strategie di marketing e presenza online? Piattaforme online.

StarOfService si inserisce in questo contesto per il ruolo preponderante che sta assumendo all’interno dell’enorme mercato di persone in cerca di servizi professionali.

Lanciata in Francia nel novembre 2013 da Lucas Lambertini, Toni Paignant e Maël Leclair, StarOfService ha avuto una crescita incredibile e sta già generando oltre € 150 milioni di fatturato annuo. La piattaforma conta più di 755000 professionisti qualificati in più di 900 settori. Le categorie più popolari sono fotografi, fotografi per matrimonio, catering, parrucchieri, idraulici, elettricisti e molte altre ancora.

Non si tratta di un mercato ormai saturo? “Il mercato in cui StarOfService è molto più grande rispetto a ciò che pensa la maggior parte delle persone. Nessuna azienda ha assunto una posizione dominante, né ha conquistato il mercato internazionale”, afferma Lucas Lambertini, co-fondatore di StarOfService e CEO.

Come funziona? StarOfService ospita numerosi tipi di servizi, dando spazio a una grande varietà di professionisti: dai fotografi ai designer, dai webmaster ai traduttori, dagli idraulici agli elettricisti e molti altri ancora. Offre inoltre la possibilità di creare un profilo personalizzato e di ottimizzarlo con fotografie e svariati contenuti. La modalità di funzionamento è davvero semplice. La piattaforma possiede un algoritmo di geolocalizzazione che permette al professionista di comunicare con nuovi potenziali clienti nella sua zona lavorativa. Un’idea che sta riscuotendo un grande successo in quanto copre la necessità di base di trovare servizi in modo semplice rispetto al processo tradizionale in cui il cliente doveva effettuare più chiamate per parlare con il professionista. Il tutto arricchito dall’insicurezza del sapere in anticipo se quel professionista offra o meno un buon servizio.

Per questo esistono i professionisti di fiducia, non è vero? Certo. Provate però ad immaginare di esservi trasferiti in una nuova città e di non conoscere nessuno. Con il passaparola sul web e le recensioni online, il vostro prossimo professionista di fiducia è ancora più vicino.

Perché un libero professionista dovrebbe iscriversi a StarOfService?

Presenza online. StarOfService dispone di un team di professionisti del marketing e di SEO che lavorano quotidianamente per permettere un buon posizionamento dei propri professionisti sui motori di ricerca. Quanto tempo e quanto investimento sarebbe necessario per ottenere gli stessi risultati in autonomia? Incremento del portfolio. La presenza online genera visibilità e un vantaggio competitivo senza precedenti. La piattaforma possiede, inoltre, un servizio di recensioni che permette ai professionisti di creare legami di fiducia visibili e dimostrabili che aumentano la sicurezza nel potenziale cliente. Da potenziale cliente a cliente effettivo. Il sistema di geolocalizzazione permette di individuare i professionisti disponibili nell’area di richiesta, aumentando esponenzialmente le probabilità di trovare nuovi clienti effettivi.

“Stiamo creando la possibilità per i liberi professionisti di generare business ad un costo davvero risibile. Ogni professionista è libero di registrarsi gratuitamente sulla nostra piattaforma per provare in prima persona se davvero incrementa il proprio lavoro” osserva Monica Zamfir, Direttore Internazionale di StarOfService. Se volete sapere di più su come funziona StarOfService, cliccate qui.

#Adv