Luce&Gas, AACC: maxi-stangata su tasche famiglie. Dal 1°ottobre 109 euro in più

Brutte notizie per i cittadini: l’ARERA, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha comunicato le tariffe per il prossimo trimestre relative al mercato tutelato: l’elettricità aumenta del 7,6%, il gas dell’6,1%. E così, dal prossimo 1 ottobre sulle tasche dei consumatori italiani si abbatterà una maxi-stangata causata dai rincari delle bollette energetiche. A pesare sugli aumenti, secondo quanto riporta l’Autorità, sono gli aumenti delle materie prime in Italia e in Europa. Al fine di “contenere” gli aumenti ARERA ha deciso per il blocco degli oneri.

“Nel 2018 le famiglie hanno subito un abnorme aumento delle bollette al punto che da inizio anno le tariffe del gas sono rincarate complessivamente del +13,6%, quelle della luce del +11,4%”, spiega il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, “Incrementi che incidono sui bilanci familiari, specie per i nuclei più numerosi e quelli a reddito medio-basso, e che non appaiono giustificati da un reale rialzo dei costi della materia prima”.

“Acquisiremo tutta la documentazione che ha portato l’Autorità a varare i maxi aumenti e, se ancora una volta ci troveremo in presenza di rincari causati da speculazioni sul mercato all’ingrosso, presenteremo ricorso al Tar per bloccare qualsiasi incremento delle tariffe determinato da pratiche illecite”, conclude Rienzi.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa pagare, su base annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2018 al 1° ottobre 2019), 42 euro per la luce e 67 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari a 109 euro.

“Una stangata. Nonostante l’Authority, opportunamente, abbia rinnovato l’intervento di scudo, già attuato nel trimestre precedente, si tratta di rialzi da record che avranno effetti pesanti sulle famiglie in difficoltà“, afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Federconsumatori punta su una “sempre più urgente una riforma degli oneri di sistema improntata all’equità”. “Riteniamo inoltre importante”, afferma Emilio Viafora, presidente della Federconsumatori, “attuare una attenta revisione del bonus energia e del bonus gas, rendendone automatica l’erogazione per coloro che ne hanno diritto. Si conferma ancora oggi insufficiente il ricorso a tali agevolazioni, a causa di procedure complesse e limiti ancora troppo ristretti”.