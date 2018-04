Al via oggi la nona edizione del Salone del Risparmio, l’evento italiano dedicato al risparmio gestito ideato da Assogestioni. La manifestazione, in programma dal 10 al 12 aprile al MiCo di Milano, punta i riflettori sui processi in atto su scala mondiale e su come l’integrazione economica abbia ampliato le opportunità di produzione e consumo e, di conseguenza, di risparmio e investimento. Saranno affrontati i temi più importanti del settore, dai PIR ai PEPPs, insieme alle sfide imposte dalle normative (MiFID II, EMIR, Basilea III, Solvency II, AIFMD) e ancora fintech e robo-advisory, impact investing e SRI, educazione finanziaria e formazione professionale.

“L’industria del risparmio gestito deve guardare alle forze capaci di dare nuovo impulso alla nostra crescita, tra queste la creazione di un mercato unico europeo per il terzo pilastro previdenziale, che nel 2017 ha compiuto un passo decisivo”: questa l’esortazione del presidente di Assogestioni Tommaso Corcos in occasione dell’apertura dei lavori. L’industria del risparmio gestito, ha sottolineato il presidente Assogestioni, ha salutato il 2018 con una grande vivacità a partire dai Piani individuali di risparmio. Sostiene Corcos: “Durante il loro primo anno di vita i Pir hanno raccolto circa 11 miliardi di euro di risparmio delle famiglie italiane da parte di oltre 60 fondi compliant alla normativa, contribuendo per circa l’11% alla raccolta netta dell’intera industria”. L’impatto di questi prodotti risulta positivo ma graduale. “Dopo il successo dei Pir – ha ricordato il presidente di Assogestioni – l’industria del gestito deve guardare alle forze capaci di dare nuovo impulso alla nostra crescita, tra queste la creazione di un mercato unico europeo per il terzo pilastro previdenziale, che nel 2017 ha compiuto un passo decisivo”.