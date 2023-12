Ivass ordina l’oscuramento di quattro siti internet abusivi

L’Ivass ha ordinato l’oscuramento di quattro siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi: www.assi-carboni.it; www.auri-assicurazioni.com; www.marchiassicura.it e amicobroker.info.

Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso, spiega l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i quattro siti sono pubblicati nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’IVASS.

Offerte assicurative, a cosa stare attenti

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea. In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito Ivass le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall’Istituto.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.

