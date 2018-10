Forum ANIA-Consumatori partecipa al “Mese dell’Educazione Finanziaria”

Il Forum ANIA-Consumatori partecipa con “Io e i rischi” alla prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (1-31 ottobre 2018), iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, organismo nazionale in cui siedono rappresentanti dei principali ministeri, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, OCF e associazioni dei consumatori.

Nel corso del “Mese dell’Educazione Finanziaria” sono state realizzate sul territorio nazionale numerose attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari, con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Il Forum ANIA-Consumatori è stato tra i protagonisti di questa iniziativa, organizzando delle conferenze didattiche su temi assicurativi in alcune scuole superiori. Tali incontri, sviluppati in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE Italia) e il centro Baffi Carefin dell’Università Bocconi, hanno l’obiettivo di integrare il percorso didattico “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it), programma di educazione assicurativa che il Forum dedica ai ragazzi delle scuole medie e superiori e che in pochi anni ha già coinvolto più di 110.000 studenti in tutta Italia.

Le conferenze sono state rivolte ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico “Agostino Bassi” di Lodi e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Inveruno” di Inveruno (Milano). Il primo incontro si è tenuto a Lodi il 26 ottobre ed è stato dedicato al tema “I giovani tra scelte di oggi e rischi di domani”, un argomento che ha portato gli studenti a fare una valutazione sulle scelte complesse che li aspettano nel breve e medio termine per la costruzione del loro futuro.

Si è invece focalizzato sul tema “Le scelte consapevoli per il futuro: conoscere e gestire il rischio” l’incontro del 29 ottobre, che si è svolto a Inveruno. Nel corso di questa conferenza, i ragazzi sono stati guidati a una riflessione attiva sul ruolo del rischio e sulle sue implicazioni nel percorso di vita. Inoltre, sono stati sollecitati a individuare strategie e strumenti per la sua gestione, attraverso la prevenzione e la mutualità assicurativa.

Va sottolineato infine che, al di là del progetto “Io e i rischi” e delle conferenze didattiche che fanno parte del programma del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, il Forum ANIA-Consumatori sviluppa anche altre iniziative di informazione e di educazione per rendere più informati i cittadini in materia di assicurazioni e consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori.

In particolare, il Forum organizza per gli studenti delle scuole superiori – di concerto con la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – il concorso educativo “Gran Premio di Matematica Applicata” e realizza per gli adulti una collana di guide intitolata “L’Assicurazione in chiaro”, che ha l’obiettivo di illustrare con un linguaggio semplice e concreto i temi assicurativi di maggiore interesse.