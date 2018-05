Alpha Insurance A/S, società si informa operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi principalmente nel settore cauzioni, è stata dichiarata fallita. Lo comunica l’IVASS sulla base del comunicato diffuso l’8 maggio dall’Autorità di Vigilanza danese Danish Financial Services Authority (DFSA). Ne consegue che i contratti in corso cessano di avere efficacia a partire dall’8 maggio 2018.

La vicenda era iniziata il 28 febbraio 2018 quando l’Autorità di vigilanza danese ha reso noto di aver chiesto ad Alpha Insurance A/S di ridurre la valutazione di alcuni crediti. L’Autorità attendeva che tale richiesta incidesse sulla capacità dell’impresa di soddisfare il requisito di solvibilità (SCR) e si riserva di chiedere l’adozione di un piano di risanamento.

In data 4 marzo 2018, la Danish Financial Services Authority (DFSA) quindi ha disposto il divieto di assunzione di nuovi contratti, inclusi i rinnovi, nei confronti della società e, nella stessa data, l’assemblea degli azionisti di Alpha Insurance A/S ha deciso di porre l’impresa in liquidazione volontaria.