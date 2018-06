Una vittoria in appello sul caso delle obbligazioni Lehman Brothers apre nuove prospettive di risarcimento per quegli obbligazionisti che hanno acquistato i titoli del gruppo, rivelatisi ad alto rischio nonostante il rating positivo che ancora nel 2008 la banca vantava. Nei mesi scorsi Confconsumatori ha ottenuto una sentenza della Corte d’appello di Brescia con cui si afferma che nel 2008 le banche hanno venduto obbligazioni Lehman ai consumatori presentandole come titoli “sicuri” grazie al rating “A” e occultando, di fatto, che le obbligazioni erano ormai titoli a rischio elevato, poiché quel rating era già inattendibile.

La Corte d’Appello di Brescia, spiega Confconsumatori, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario italiano a risarcire 80.000 euro alla propria cliente per averle venduto, in due occasioni nel 2008, sempre senza le preventive ed appropriate informazioni previste per legge, obbligazioni Lehman Brothers, ossia le obbligazioni emesse dalla banca d’affari statunitense andata in default il 15 settembre 2008 nonostante avesse goduto sino a tale data di un più che positivo giudizio di rating (“A”), vale a dire il giudizio sul grado di solidità dell’emittente le obbligazioni.

A difendere la donna l’avvocato Martino Bianchi, che spiega: «Le ragioni della decisione della Corte sono due. Da un lato la banca, in occasione di ciascun acquisto, ha comunicato alla cliente solamente il giudizio positivo di rating (“A”), omettendo di comunicare sia che tale giudizio era inattendibile, in quanto obsoleto (formulato parecchi mesi prima ogni acquisto), sia che tale giudizio era “non esaustivo”, in quanto concorrente con altri fattori di rischio a qualificare la classe di rischio complessiva delle obbligazioni Lehman. Dall’altro lato, tali altri fattori di rischio – dettagliatamente elencati nella sentenza di primo grado e tali da evidenziare una alta percentuale di probabilità di default – sono stati tutti occultati dalla banca alla cliente in occasione di ogni acquisto, benché la banca li conoscesse o fosse obbligata a conoscerli secondo criteri di diligenza professionale”. Le obbligazioni Lehman erano insomma titoli rischiosi e non adeguati al profilo di rischio dei clienti, o alla loro conoscenze. E la crisi del gruppo era già cominciata quando molti titoli sono stati venduti. Dice Bianchi: “È ormai noto che le banche ben sapevano che, a seguito della crisi del gruppo Lehman iniziata nell’estate del 2007, le relative obbligazioni nel 2008 appartenevano, di fatto, ad una classe di rischio “alta”.

Si aprono così nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti Lehman che hanno tempo fino al 15 settembre 2018 per agire per evitare la prescrizione. “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine si calcola non dal giorno dell’acquisto, ma dal giorno del default (15.09.2008), ossia dal giorno in cui il danno è stato oggettivamente percepibile per l’investitore”, ricorda Confconsumatori. “È comunque sempre opportuno interrompere quanto prima la prescrizione – raccomanda Bianchi – che inizia così nuovamente a decorrere per altri dieci anni, tramite raccomandata”.