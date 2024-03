Amico Tasso, Adiconsum Veneto lancia il nuovo strumento informatico a disposizione dei consumatori

Tutela del debitore e lotta al sovraindebitamento, Adiconsum Veneto lancia “Amico Tasso”, nuovo strumento informatico per i consumatori. La presentazione si svolgerà durante un convegno in calendario martedì 5 marzo a Mestre (VE) nella sede Cisl Veneto.

Di cosa si tratta? Fasce della popolazione sempre più ampie, infatti, sono colpite dalla difficoltà di far fronte alla propria situazione di indebitamento mettendo seriamente repentaglio gli equilibri economici familiari e sociali. L’incontro vuole offrire alla cittadinanza nuovi strumenti di difesa del consumatore illustrando la nuova applicazione “Amico Tasso” che sarà a disposizione degli utenti nelle sedi di Adiconsum.

Il consumatore che spesso non riesce a far fronte alla propria esposizione debitoria troverà in Amico Tasso un ausilio per il controllo dei costi del credito e la loro riconduzione ad equità.

“La nostra Associazione – dichiara Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Veneto – è da sempre attenta alle esigenze dei consumatori che patiscono situazioni di difficoltà economica e finanziaria. Per loro, nello specifico, ma per tutti i cittadini, abbiamo predisposto una serie di strumenti per aiutarli ad affrontare i momenti critici che purtroppo interessano sempre più famiglie”.

Gli avvocati Maurizio Guiducci e Paolo Nitti spiegano: “Da anni ci occupiamo, affiancando Adiconsum, della tutela dei consumatori nei confronti di banche e intermediari finanziari e, negli ultimi anni abbiamo assistito a un significativo incremento di casi di indebitamento e sovraindebitamento determinati da un eccessivo ricorso al credito e in particolare ai prestiti personali e finalizzati all’acquisto di beni e servizi che, sempre più spesso genera reali criticità all’interno della famiglia. Da qui l’idea che sta alla base della genesi di Amico Tasso”.

Come funziona l’applicazione Amico Tasso?

Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Veneto, spiega: “Grazie alla nostra capillare rete sul territorio possiamo garantire l’accesso all’applicativo che permette un rapido riesame dei finanziamenti già stipulati o da stipulare”. Per l’analisi serve solo il contratto. Si tratta di un vero e proprio triage dei finanziamenti: “Amico Tasso nasce per rispondere a questa semplice domanda: com’è il mio contratto? L’applicazione risponde immediatamente attraverso un modello semaforico: Verde il contratto è corretto; Giallo è affetto da anomalie; Rosso è caratterizzato da gravi criticità a danno del consumatore. Una volta sviluppata l’analisi di sintesi, il programma consente l’immediata redazione di una perizia economico-giuridica su cui si fonderanno le successive fasi di tutela anche queste gestite dall’App”.

