Approda giovedì in Commissione Industria al Senato l’esame del decreto ministeriale che ripartisce i fondi Antitrust alle associazioni dei consumatori. È stato infatti assegnato alla Commissione Industria, Commercio e Turismo l’esame dello “Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l’anno 2017 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori”. L’esame è all’ordine del giorno per il 1° febbraio alle ore 15.

In vista di questo appuntamento, l’associazione Codici chiede ai senatori di garantire la presenza del numero legale: troppo importante il provvedimento, che dà ossigeno e risorse economiche alle associazioni dei consumatori. Ogni anno infatti, ricorda Codici, “una quota delle entrate dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato derivanti dalle sanzioni comminate alle aziende per pratiche commerciali scorrette, molte delle quali emesse proprio a seguito degli esposti e delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori, viene trasferita al Ministero dello Sviluppo Economico per finanziare progetti a bando cui partecipano le stesse associazioni”. La quota dei fondi però negli anni è stata ridotta, mentre le associazioni sono aumentate.

“Per poter procedere all’esame di tale atto è necessaria la presenza del numero legale dei Senatori – ricorda Codici – Ci rivolgiamo quindi a questi ultimi, anche se impegnati in campagna elettorale, affinché non facciano mancare la loro presenza, che in tal caso, potrebbe determinare un gravissimo danno ai consumatori che si vedrebbero privati delle risorse necessarie a garantire la loro tutela. Le Associazioni dei consumatori verrebbero cancellate dal panorama degli interlocutori di istituzioni e aziende, con quello che ne consegue per la parte vulnerabile, ovvero il consumatore”. Finora all’appello, fa sapere Codici, hanno risposto le senatrici Paola Pelino, Stefania Pezzopane, Serenella Fucksia ed Elena Fissore. “Invitiamo anche gli altri ad essere presenti in aula giovedì alle ore 15 – dice Codici — affinché si raggiunga il numero legale: il futuro dei consumatori italiani dipende da voi”.