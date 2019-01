Soldi, BCE: 80% dei falsi riguarda banconote da 20 e da 50 euro

Oltre l’80% delle banconote false riguarda i tagli da 50 euro e da 20 euro. Ma il numero di banconote in euro false ritirate dalla circolazione continua a diminuire e rimane molto contenuto nella seconda metà del 2018. Gli ultimi dati diffusi dalla Banca centrale europea (Bce) dicono che nella seconda metà del 2018 sono state ritirate dalla circolazione circa 262.000 banconote in euro false, in diminuzione del 13% rispetto alla prima metà del 2018 e del 27,8% rispetto alla seconda metà del 2017.

“Le probabilità di ricevere una banconota falsa sono veramente molto scarse; il numero di falsi – dice la Bce – resta infatti molto basso rispetto al totale dei biglietti autentici in circolazione, che mostrano un costante incremento sin dalla loro introduzione, registrando ritmi di crescita più elevati di quelli del PIL”. Al momento circolano oltre 22 miliardi di biglietti in euro per un valore totale di circa 1,2 mila miliardi di euro.

I biglietti da 20 euro e da 50 euro sono quelli che registrano il numero più alto di falsificazioni fra le banconote, e nell’insieme rappresentano oltre l’80% del totale dei falsi. In particolare, le false 50 euro sono il 61,8% dei falsi trovati, le 20 euro sono il 22,7%, mentre gli altri tagli sono meno falsificati: fra loro si distingue il 9% di falsi per le 100 euro mentre gli altri tagli hanno percentuali molto più bassi. La maggior parte delle banconote falsificate (96,7%) è stata trovata in paesi dell’area dell’euro, mentre la quota rimanente proviene dagli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro (2,2%) e da altre regioni del mondo (1,1%).