Soldi, finanza, risparmio: ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria

Finanza, assicurazione, previdenza e risparmio. Gestire i soldi in tutte le tappe della vita, e farlo in modo consapevole, è il grande tema del Mese dell’educazione finanziaria, dal 1 al 31 ottobre, con 500 eventi e appuntamenti in tutta Italia.

Il mese si aprirà con la World Investor Week, la Settimana mondiale dell’investitore, e finirà il 31 ottobre con la Giornata mondiale del risparmio. In mezzo, il 9 ottobre, ci sarà la Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata dal Forum Ania Consumatori in collaborazione con l’Ivass.

#OttobreEdufin2019 è ai nastri di partenza, con 500 eventi gratuiti in tutta Italia. Da oggi lo spot ufficiale è in onda. Un ringraziamento a @Palazzo_Chigi e a @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre. pic.twitter.com/hGnDplkxHj — Comitato EduFin (@ITAedufin) September 27, 2019

Educazione finanziaria: come gestire i propri soldi

Il Mese dell’educazione finanziaria è promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) diretto dalla Prof.ssa Annamaria Lusardi, e prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti.

L’obiettivo è fornire occasioni per informarsi e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari e approfondire dunque i grandi temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza, con eventi dedicati sia ai giovani sia agli adulti e agli over. Nella consapevolezza, fra l’altro, che le competenze degli italiani in tema di finanza, risparmio e cultura assicurativa sono comunque basse.

World Investor Week da oggi al 6 ottobre

La “World Investor Week” vedrà il debutto della prima Giornata nazionale sull’educazione assicurativa il 9 ottobre. Da oggi al 6 ottobre si celebra dunque la terza edizione “Settimana mondiale dell’investitore“, ideata e promossa dall’International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), il forum mondiale che raccoglie le autorità di controllo dei mercati finanziari operanti nei vari Paesi, tra cui la Consob in Italia.

La campagna vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’educazione finanziaria per promuovere comprensione e autonomia di giudizio nelle scelte finanziarie della propria vita. Gli eventi di questa settimana si concentreranno in particolare sulla spiegazione di nozioni e pratiche finanziarie come la pianificazione delle risorse finanziarie personali, il processo di investimento del risparmio e il concetto di diversificazione del rischio, anche in relazione alle innovazioni digitali e tecnologiche.

#Ottobreedufin2019

Nell’ambito del mese ci saranno poi diversi appuntamenti dedicati alla previdenza. Il calendario delle iniziative si può consultare all’indirizzo http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019. Gli eventi sono organizzati da istituzioni, fondazioni, associazioni dei consumatori, organizzazioni anti-usura e no-profit, scuole, università, aziende, ordini e associazioni professionali, rappresentanti del mondo bancario, assicurativo e previdenziale.

Naturalmente c’è la campagna social all’insegna dell’hashtag #Ottobreedufin2019, informazioni ed eventi sulla pagina Facebook @ITAedufin. Ancora ci sono il portale www.quellocheconta.gov.it, il canale YouTube e gli account Twitter @ITAedufin e Instagram @itaedufin.