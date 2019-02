Sovraindebitamento, “la verità scritta da un avvocato”: molti ignorano la legge

“Da quando è entrata in vigore la Legge 3 del 2012, ogni giorno incontro almeno tre – quattro persone che vengono da me perché non riescono più a pagare i debiti che hanno contratto”. Così scrive Monica Pagano nel libro “La verità scritta da un avvocato”. Sottotitolo: “Come estinguere i debiti grazie alla legge sul sovraindebitamento”. La legge è la 3 del 2012, che offre la possibilità di pagare quanto è possibile attraverso un piano di ristrutturazione del debito. Ma ancora pochi la conoscono o riescono ad applicarla bene.

“La legge “salva suicidi” esiste, ma molti la ignorano e sono ancora troppo pochi quelli che riescono a interpretarla, a ridurre i loro debiti e poi a cancellarli”, scrive Pagano all’inizio del libro, sottolineando quanto il fenomeno del sovraindebitamento sia radicato e diffuso a tanti livelli. È quel fenomeno che, nei casi più estremi, ha portato le vittime a togliersi la vita come gesto disperato e ultimo di chi non sa più cosa fare e come riprendersi la dignità, dopo esser finito nell’impossibilità di pagare i debiti contratti, o addirittura nella morsa dell’usura o dei finanziamenti illegali.

In questo scenario – l’autrice fra l’altro è uno dei legali di Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza diventato noto a livello nazionale perché sfrattato da casa dopo la dichiarazione di fallimento della sua azienda, che aveva 4 milioni di euro di credito verso lo Stato – parte dunque il libro di Monica Pagano, che con un linguaggio chiaro e accessibile cerca di rispondere alle esigenze dei clienti che cercano una soluzione al sovraindebitamento. Sostiene l’autrice: “Ho scritto questo libro come un atto di difesa degli italiani ‘onesti’, quelli che lavorano e a cui la sorte ha voltato le spalle, quelli che non sapevano, quelli travolti dalle tasse, quelli che ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta. Ė per loro che lavoro ogni giorno, ed è a loro che va il mio messaggio di speranza: non è finita. Una legge che consente un nuovo inizio esiste, nonostante nessuno ne parli”.

Il libro è rivolto a quelle persone in crisi, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento e stanno cercando una via d’ uscita. Il punto di partenza è la legge n. 3 del 2012 (entrata in vigore alla fine del 2014) che permette oggi di trovare una soluzione: in base a determinati requisiti richiesti dalla legge i soggetti non fallibili possono accedere alla procedura di sovraindebitamento che offre la possibilità mediante un piano di ristrutturazione del debito di pagare quanto è effettivamente possibile in base alle proprie entrate e di stralciare il restante.

L’obiettivo è inoltre quello di mettere in guardia contro i falsi esperti e contro le promesse illusorie di risolvere tutto con un nuovo finanziamento e in breve tempo. Scrive ancora all’inizio del libro Monica Pagano: “Chi si trova nei guai e cerca un’ancora su internet corre il pericolo di finire dalla padella alla brace rivolgendosi a enti, organizzazioni e società che vendono speranze corredate da competenze che non hanno, o che promettono di azzerare i debiti all’istante facendoli confluire in un unico finanziamento che raggruppa rate di finanziamenti precedenti, ma spesso tutto questo è una truffa e la persona indebitata si ritrova con un problema in più. È il mercato, certo, ma anche se tutti sappiamo che non è tutto oro quello che luccica, non tutti siamo abbastanza preparati per riconoscere a colpo d’occhio una pietra di valore (=una prestazione, un servizio, una consulenza) da uno specchietto per le allodole”.