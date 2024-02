Frodi informatiche ai danni dei clienti BNL, la denuncia di Adiconsum Veneto

Il contatto sembra venire dal numero verde ufficiale della banca. Un finto operatore conosce già i dati sensibili dei clienti e dice che bisogna aggiornare l’app. L’app risulta in aggiornamento. Il truffatore annuncia una successiva chiamata. Il servizio di alert non scatta. E solo in filiale il malcapitato si rende conto di essere incappato in una truffa che sta svuotando il suo conto corrente. È in sintesi il meccanismo descritto da Adiconsum Veneto che denuncia di star ricevendo diverse segnalazioni di consumatori, clienti BNL, vittime di frodi informatiche.

Adiconsum Veneto: frodi informatiche ai danni dei correntisti

Le frodi informatiche ai danni dei correntisti BNL, così come descritte da Adiconsum Veneto, risultano molto articolate. L’associazione spiega che “i consumatori vengono chiamati dal numero verde 060060, contatto ufficiale dell’intermediario per il “Servizio relazioni con la Clientela”. Il sedicente operatore, a conoscenza dei dati sensibili dei clienti, tra cui anche il numero di conto corrente BNL, comunica la necessità di aggiornare l’app e indirizza i clienti sul portale dedicato play store”.

Dopo alcuni passaggi, nei quali i clienti dichiarano di non aver dovuto comunicare alcuna password o codice personale, l’applicazione risulta non fruibile, a riprova del suo corretto aggiornamento. Il truffatore termina la chiamata preannunciando un successivo contatto che avverrà il giorno successivo.

Prosegue Adiconsum Veneto: “I consumatori, nel richiamare il numero verde BNL, ricevono conferma di un’attività di aggiornamento del sistema che impedisce l’utilizzo dell’applicazione, quindi non dubitano in alcun modo della correttezza della procedura. Solo il contatto con la filiale fisica di riferimento permette ai malcapitati di scoprire l’esecuzione di disposizioni che hanno di fatto svuotato il loro conto corrente”.

«Si ritiene – afferma Iacopo Cera, avvocato Adiconsum Veneto – che nelle fattispecie descritte si potrebbero manifestare diversi profili di responsabilità dell’intermediario, tra cui la riconducibilità del contatto al Servizio Clienti ufficiale della Banca e la conoscenza da parte del truffatore di una serie di informazioni contrattuali strettamente riservate. Inoltre, le operazioni risultano anomale sia per i considerevoli importi prelevati, che sono ingenti rispetto le operatività ordinarie dei conti, sia per i destinatari delle disposizioni, soggetti estranei alla sfera dei contatti dei correntisti. Altra circostanza significativa è il mancato alert, il cui servizio, pur essendo stato attivato, non avvisa i clienti dell’operazione fraudolenta».

«Consigliamo ai consumatori che abbiano subito tali frodi – sottolinea Davide Cecchinato, presidente Adiconsum Veneto – di rivolgersi subito alle Forze dell’Ordine per denunciare l’accaduto. È poi possibile presentare reclamo alla banca per contestare le anomalie di sistema che hanno consentito il perfezionamento delle truffe e chiedere il rimborso delle somme sottratte».

