Tripadvisor, Federconsumatori: ecco come distinguere le recensioni attendibili da quelle fake

Come distinguere una recensione attendibile su Tripadvisor e simili da una falsa? Questa la domanda che si è posta Federconsumatori davanti alle ultime notizie sul portale di recensioni online. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato, ma ridotto, la multa che l’Antitrust aveva deciso nei confronti di Tripadvisor.

Negli anni i portali di recensioni di hotel e ristoranti hanno acquisito notevole popolarità, ricorda Federconsumatori, e sono sempre di più gli utenti che si affidano alle opinioni riportate su questi siti. Il problema, fondamentale in realtà, diventa l’attendibilità dei contenuti. In passato la questione è finita anche sotto i riflettori dell’Antitrust che nel 2014, ricorda l’associazione, «ha multato il noto sito TripAdvisor per 500mila euro per aver pubblicato recensioni false e per aver inserito sul portale stesso dei claim fuorvianti al fine di influenzare gli utenti proprio in merito all’autenticità delle opinioni. Ora anche una sentenza del Consiglio di Stato ha confermato quanto rilevato dall’AGCM, riducendo tuttavia la sanzione a 100mila euro».

L’associazione prende spunto dalla cronaca per diffondere qualche consiglio utile a distinguere le recensioni attendibili da quelle false (o almeno, a provarci). Eccole di seguito.

Numero e data delle recensioni

Tra i principali aspetti da considerare per valutare l’affidabilità del punteggio medio ottenuto da un ristorante/hotel ci sono il numero di recensioni (più è alto, più è probabile che il punteggio medio sia attendibile) e la data delle opinioni (poiché se da molto tempo nessuno scrive lamentele è sicuramente buon segno) ed è anche utile prendere visione delle foto scattate dai clienti e consultare, ove presente, la sezione “domande e risposte” del portale per trovare informazioni supplementari.

La singola recensione dubbia

La singola recensione, invece, potrebbe essere falsa se:

– E’ stata scritta da un account registrato solo pochi minuti prima e che ha inserito numerose opinioni in un breve arco temporale o che al contrario non ha inserito altre recensioni;

– Riporta informazioni fin troppo dettagliate e immagini professionali o prese da altri siti;

– Si discosta eccessivamente dalla media delle altre opinioni pubblicate sulla stessa struttura;

– Riporta una valutazione eccessivamente negativa (magari suggerendo altre strutture) o viceversa, eccessivamente entusiastica.