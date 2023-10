Halloween, la “nuova tradizione” che coinvolge 6 famiglie su 10

Un’occasione di festa è pure sempre una festa. Sarà per questo, per far divertire i bambini che con il macabro a volte vanno a nozze, sarà perché non mancano legami con le ricorrenze popolari di Ognissanti, sarà perché il marketing è incessante, fatto sta che Halloween è sbarcata in Italia e ormai viene celebrata anche qui. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, la notte delle streghe è una festa radicata ormai anche in Italia, dove 6 famiglie su 10 si apprestano in qualche modo a ricordarla. Ma Halloween si è affermata soprattutto fra i giovani e fra le famiglie con figli, che si maschereranno o indosseranno qualche accessorio a tema. Quello che unisce i più è il fatto di comprare dolcetti e caramelle per la famiglia e da distribuire alle frotte di ragazzini che suoneranno alla porta di casa chiedendo “dolcetto o scherzetto”. Il giro d’affari sarà superiore ai 200 milioni di euro.

Ogni famiglia, dice il sondaggio Ipsos per Confesercenti, spenderà in media 66,7 euro per Halloween. A festeggiare la notte delle streghe e delle zucche sono soprattutto le famiglie con figli sotto i 18 anni (77%) e i giovani tra 18 e 34 anni (68%).

“Tradizioni e ricorrenze popolari per Ognissanti o per i Defunti non sono sconosciute in Italia – spiega Confesercenti – Nel Giorno dei Morti, in Emilia-Romagna, i poveri andavano di casa in casa per chiedere cibo, che proprio i defunti avrebbero preservato per loro: una tradizione che ha più di qualche analogia con la richiesta di dolci tipica di Halloween. Anche in Sicilia, la tradizione vuole che nella notte tra l’1 e il 2 novembre i defunti portino giocattoli, pupi di zucchero e altre leccornie in dono ai bambini. E il tema dei ‘dolci dei morti’ è presente nella gastronomia di tutto il Paese, in Sicilia, in Sardegna, così come Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Umbria”.

Cosa si fa la notte di Halloween

Certo quella che si è affermata è una “nuova Halloween”, molto nordamericana e molto scenografica, che si è diffusa in queste proporzioni dagli anni Duemila.

Cosa si fa per questa notte? Chi “celebra” la festa lo fa soprattutto in casa, con feste organizzate presso la propria abitazione o quella di amici (62% di chi festeggia). Il 39% andrà in qualche locale, il 21% all’aperto – e qui si collocano le famiglie con figli che porteranno i bambini mascherati a chiedere dolcetti porta a porta. Il 59% di chi in qualche modo ricorderà la notte delle streghe e delle zucche comprerà e caramelle e dolci da donare ai bambini, “la tradizione di Halloween più rispettata in assoluto dagli italiani” secondo Confesercenti.

C’è anche un 46% che addobberà a tema la propria abitazione, un 31% che farà mascherare i bambini, un 29% che si maschererà personalmente, e un ulteriore 25% che indosserà solo qualche accessorio a tema. Il 21% afferma che accompagnerà i figli a fare dolcetto o scherzetto. Come si diceva, il budget è di quasi 67 euro a famiglia fra feste, dolci, maschere e decorazioni, con una spesa leggermente più alta nel Nord Ovest (73,7 euro) e più bassa nelle Isole (62 euro) e un giro d’affari complessivo superiore ai 200 milioni di euro.

