Shopping natalizio, come si cambia. Anche i regali si fanno online

Lo shopping natalizio cambia (un po’) volto. Nell’anno della pandemia i regali continuano a comparire sotto l’albero ma seguono percorsi diversi. Molti consumatori li compreranno online, per la prima volta. Il budget di spesa per molti è ridotto, sia per le ristrettezze economiche sia perché gli spostamenti sono limitati quindi sarà difficile o impossibile scambiare doni con tutto il parentado e l’intera cerchia di amici. Lo shopping natalizio continua ma in modo un po’ diverso, quest’anno.

Sono i dati di Klarna, fintech di servizi di pagamento e di acquisto, che ha condotto un’indagine per comprendere come gli italiani si stiano preparando a un Natale inedito. La base è un’indagine su un campione di oltre mille persone adulte fatta a novembre.

Con feste diverse, lo shopping natalizio di quest’anno concentra diversi acquisti online. Il 58% degli intervistati comprerà i regali attraverso l’e-commerce, in via prevalente o esclusiva.

Lo shopping natalizio viaggia online

I cambiamenti nelle abitudini di consumo, assunti per forza, scelta o necessità, e legati alla pandemia, coinvolgeranno anche i regali di Natale. Anche per rispettare il distanziamento, diversi consumatori si stanno orientando allo shopping natalizio online.

«A fare da protagonista, quest’anno più che mai, sarà l’e-commerce: la maggioranza del campione, infatti, prevede di acquistare principalmente (44%) o esclusivamente (14%) online – dice Klarna nella sua indagine – Si tratta di scelte differenti rispetto al passato, che stanno conquistando il quotidiano di molte famiglie: quasi il 40% degli italiani, infatti, quest’anno incrementerà lo shopping natalizio effettuato online, seguito da un 16% che acquisterà su piattaforme digitali per la prima volta. Tra questi, la maggior parte si trovano in Sicilia, Lazio (entrambe al 12%) e Campania (9%)».

Il 12% degli italiani comprerà in un punto vendita. Solo il 6% dichiara di escludere del tutto lo shopping natalizio online.

Budget in calo per lo shopping natalizio

Ci saranno regali sotto l’albero ma il budget a disposizione verrà ridotto.

C’è un 5% di italiani che rinuncerà allo shopping natalizio e alla corsa ai regali. Con punte più alte in alcune regioni: il 24% in Veneto, il 17% in Lombardia (dove molti sceglieranno però di comprare in negozio), il 12% in Emilia Romagna.

Il 53% degli intervistati dice che ridurrà la spesa per i regali, sia per le difficoltà economiche causate dalla pandemia (53,5%), sia per l’impossibilità di scambiare i doni con amici e parenti (31%). A fare più regali saranno gli over 75 anni e i giovani sotto i 25 che tenderanno in maggioranza a mantenere lo stesso budget dello scorso anno o a spendere di più.

Meno soldi per i regali, dunque. Il 52% destinerà allo shopping natalizio fra 100 e 300 euro mentre il 18% contrarrà il budget fra 50 e 100 euro.

Gli uomini spenderanno di più delle donne: il 56% di loro prevede di spendere oltre 200 euro, mentre fra le donne solo il 39% intende superare tale soglia.

Regali sotto l’albero all’insegna della tradizione

I regali sotto l’albero seguiranno invece la tradizione per quanto riguarda cosa regalare. Abbigliamento e calzature, soprattutto se comprate online. Tecnologia, libri e giocattoli.

«Tra i prodotti acquistati rigorosamente online, abbigliamento e calzature la fanno da padroni: a sceglierli come regalo di Natale, quasi la metà degli italiani (49%), tra questi poco più del 50% sono donne – dice l’indagine – Seguono i prodotti tecnologici, quelli di bellezza e di intrattenimento (tra cui libri, musica e film), scelti rispettivamente dal 45%, 37% e 35% degli intervistati. Tra gli ever green, i giocattoli (32%), dono privilegiato dei nonni over 75enni (64%)».

Ci saranno ancora gioielli e accessori, elettrodomestici, articoli per la casa, per la salute e la cura della persona.