Col primo sole gli italiani escono da casa. Col primo caldo guardano al mare, stretti fra l’incertezza della prova costume (ma è vera preoccupazione o facile slogan giornalistico?) e la voglia di scendere in spiaggia e tentare un primo bagno, chissà se temerario. Che si faccia ponte o si parta in giornata, sono in molti a uscire fuori dalle quattro mura per riversarsi in località di mare, fare una passeggiata nel verde, raggiungere parenti e amici fuori città. Secondo le stime di Coldiretti, con le previsioni di bel tempo del 25 aprile un italiano su tre ha deciso di mettersi in viaggio per andare in vacanza, o a qualche concerto, o fare semplicemente una gita fuori porta.

Il 33% dei connazionali è pronto dunque a godersi sole e bel tempo mettendosi in viaggio per il ponte del 25 aprile, secondo un’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di evasione degli italiani. “Tra gli italiani in viaggio ben sette milioni – dice Coldiretti – hanno colto l’opportunità di fare una, seppur breve, vera vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa, spinti da sole e caldo sopra la media, dopo un inizio primavera più freddo e molto piovoso con la caduta a marzo del 74% di pioggia in più. Le mete preferite sono nell’ordine il mare scelto dal 33% ma anche il turismo verde, tra campagne, parchi e oasi naturali (32%), che batte le città d’arte (20%), la montagna e i laghi”. Per gli agricoltori la scelta degli italiani si divide fondamentalmente fra il mare e la campagna, fra la spiaggia e il relax nel verde. Molto gettonati, dice la sigla, sono gli agriturismi, dove si stimano in 800mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola per trascorrere una giornata fuori città.