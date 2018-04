Poco più del 10% degli italiani si prepara a partire fra il 25 aprile e il primo maggio. Saranno 7 milioni 700 mila cittadini che approfitteranno di qualche giorno di festa o di “ponte” per staccare dai ritmi di lavoro, mettersi in viaggio e concedersi qualche giorno di relax, in posti di mare, in città d’arte o verso qualche meta europeo. Quanto costeranno cinque giorni di vacanza? Tenta una stima l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, per il quale a partire saranno il 12,8% degli italiani, per una spesa media che varia da 800 a 1135 euro per due persone.

Tre le tipologie di viaggio per le quali Federconsumatori ha calcolato i costi, riferiti a due persone, per una vacanza di cinque giorni e quattro notti: un viaggio in camper in Italia, un soggiorno in hotel in Italia e un viaggio verso le città europee.

I costi per un viaggio di due persone in camper lungo lo Stivale sono stimati complessivamente in 806 euro, dei quali 370 euro sono per il noleggio del camper e 436 euro per quattro pieni di benzina. Se invece si viaggia in auto e si soggiorna in albergo, i prezzi naturalmente variano a seconda della sistemazione. La media stimata da Federconsumatori è una spesa di 803 euro, dei quali 492 euro per il pernottamento in hotel con colazione e 310 euro per quattro pieni di benzina.

E se si viaggia verso mete europee? Città come Parigi, Berlino o Madrid sono molto gettonate e naturalmente i prezzi variano da città a città e a seconda dei giorni di permanenza. Il prezzo medio stimato da Federconsumatori per un viaggio in Europa (5 giorni e 4 notti) è di 1135 euro: 430 euro per il viaggio in aereo e 704 euro per il pernottamento colazione inclusa in hotel.