“Buona la prima” per la stagione dei viaggi e del turismo. Con questo fine settimana di fatto si inaugura la stagione estiva e le previsioni degli addetti ai lavori sono buone: oltre otto camere su dieci risultano prenotate online a livello nazionale, con punte più alte nelle città d’arte e al mare. Al 90% e oltre le prenotazioni a Firenze, Trieste, Venezia, Matera, Capri, Sorrento e Lignano Sabbiadoro. Nel weekend da oggi al 3 giugno sono previste circa 5,5 milioni di presenze, allo stesso livello dell’anno scorso, che produrranno consumi per oltre 700 milioni di euro.

Le previsioni vengono dall’indagine Assoturismo Confesercenti-CST. Le presenze si concentreranno soprattutto nel sistema ricettivo ufficiale (4 mln) al quale si aggiungono 1 mln e mezzo di presenze in strutture quali case di proprietà, ostelli religiosi, locazioni turistiche. Risultano in aumento sia i turisti stranieri che gli italiani. Città d’arte e località di mare sono le mete più apprezzate e gettonate del fine settimana del 2 giugno sia per i mercati esteri che per la domanda italiana, anche se i turisti stranieri vanno soprattutto nelle città d’arte.

I dati emergono dalla analisi della disponibilità di camere online. In base al monitoraggio del CST la saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per il ponte del 2 giugno (dal 1 al 3 giugno 2018 – 2 notti) dovrebbe attestarsi a circa l’82%, con punte più elevate per le località balneari e le città d’arte e cultura del paese. Nelle località di mare risulta già occupato l’86% delle camere disponibili; nelle città d’arte la media delle camere è occupate è intorno all’85% con punte del 90% e oltre. A Roma risultano prenotate l’86% delle stanze disponibili sui portali web. Veneto, Toscana e Liguria sono le regioni più “prenotate” ma vanno bene anche Campania, Friuli e Lazio. Prenotazioni in crescita nel Centro, soprattutto in Umbria, Marche, Molise e Abruzzo.